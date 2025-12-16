Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Presenten a Platja d'Aro el projecte «La herida del mar»

L'acte se celebrarà divendres 19 a les sis de la tarda a l'Ajuntament

El rodatge del documental. / Álvaro Ciudad

Alba Carmona

Platja d'Aro

L'Ajuntament de Platja d'Aro acollirà aquest divendres la presentació de La herida del mar, un projecte que uneix cinema, escultura i sensibilització. Durant l'acte, es projectarà el curtmetratge documental La herida del mar, dirigit per Àlex Mas Coberta i produït conjuntament amb l'escultor gironí Nahuel Forchini. El documental aborda, des d’una mirada íntima i poètica, la realitat de les persones que han de fugir dels seus països, posant en relleu la dimensió humana de la migració.

La peça escultòrica vinculada al documental es podrà veure pròximament al castell de Sant Ferran de Figueres, dins d’una exposició també centrada en les migracions.

Després del visionat del documental hi ha prevista una taula rodona amb la presència de Mas, Forchini i Koke, representant de l'ONG Proemaid. La sessió serà conduïda per Aleixandre Nunes de Oliveira i s’iniciarà amb la lectura d’un manifest pel Dia de les Persones Migrades. L’activitat està organitzada conjuntament amb el Programa d’Acollida i Convivència Intercultural de Platja d’Aro.

