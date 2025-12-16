Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Recullen en un llibre les músiques recuperades del Cant de la Sibil·la de Girona

La Capella Polifònica oferirà dues representacions el 23 de desembre a la catedral

Les neules de paper decorant el temple l'any passat.

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

La Capella Polifònica de Girona ha recollit en un volum les músiques recuperades del Cant de la Sibil·la i les obres que ha anat encarregant en els darrers anys per completar la representació a la catedral. L'any 2021, la coral infantil de la Capella, GiroNins, va reinstaurar a Girona la tradició del cant profètic en què un infant anuncia la fi del món per Nadal, amb una posada en escena del Cant de la Sibil·la seguint la lletra i la música consignades a l’Ordinarium Sacramentorum secundum laudabilem ritum Diocesis Gerundensis (1550). Des de llavors, el retorn d'aquesta tradició d'origen medieval s'ha anat consolidant i guanyant espectadors i gruix, amb més peces musicals i iniciatives com la recuperació de les neules de paper, iniciada l'any passat i que enguany es repetirà en les dues sessions previstes pel 23 de desembre.

El volum que ha publicat la Capella Polifònica inclou la transcripció amb notació moderna del text i la música que des de temps immemorials es cantava a la seu gironina, que és diferent de la que es conserva en altres temples dels Països Catalans. També s’hi trobaran les obres que la coral gironina ha encarregat per completar la representació del Cant de la Sibil·la: les gloses que el compositor saltenc Miquel Sunyer i Bover ha escrit sobre la tornada El jorn del judici i les cinc nadales del compositor Josep Ollé i Sabaté ha escrit per a cor i orgue amb participació del públic que es canten al final de les sessions.

Centenars de neules

Pel que fa a la representació del Cant de la Sibil·la, comptarà amb la participació de GiroNins, La Jove, la Capella Polifònica de Girona, la Cobla de Ministrers de Girona i l’organista Pau Riuró, tots sota la direcció de Martí Ferrer i Bosch. S'han previst dues sessions gratuïtes amb reserva prèvia per dimarts vinent, una a les sis de la tarda i l'altra a les vuit del vespre.

Com en l’edició anterior, la nau de la catedral tornarà a estar ornamentada amb centenars de neules de paper, elaborades per infants de diferents escoles de Girona, Castellfollit de la Roca, Celrà, Salt i Sant Joan les Fonts, a més de famílies i particulars. Les neules, que penjaran del sostre de la nau, recuperen una tradició antiga i molt arrelada a les comarques gironines, on durant segles les llars i els temples s’engalanaven per Nadal amb neules fetes de farina, sucre o paper.

Recullen en un llibre les músiques recuperades del Cant de la Sibil·la de Girona

