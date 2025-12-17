Emili Biarnès exposa la seva ceràmica al Terracotta Museu de la Bisbal
L’artista afincat a Cervià de Ter treballa amb terres de baixa temperatura i ha exposat la seva obra a diversos països
L’artista Emili Biarnès, una de les figures més destacades de la ceràmica contemporània catalana, ha inaugurat una exposició al Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà sota el títol En trànsit. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 de maig vinent, ressegueix els 50 anys de trajectòria de l’artista i convida a desdibuixar les fronteres entre art i artesania.
Biarnès treballa amb terres de baixa temperatura, pastes ferruginoses i porcellana, elaborades de manera artesanal, incorporant ferro i acabats metàl·lics que aconsegueix mitjançant coccions en atmosfera reductora. Aquest rigor tècnic, combinat amb un profund sentit expressiu, converteix les seves peces en ponts entre l’ofici tradicional i la recerca artística contemporània.
Format a l’Escola d’Art i Oficis La Llotja de Barcelona, ha treballat en diversos tallers, i el 1987 va obrir el seu propi estudi a Sant Pere de Torelló, que quatre anys després va traslladar a Cervià de Ter, on continua desenvolupant la seva activitat artística. Ha exposat a països com Bèlgica, Holanda, el Regne Unit, França o Àustria.
