Guillamino presentarà el seu nou disc al Black Music Festival
El certamen completa el programa de l’edició de l’any 2026 amb noms com la Black Music Big Band, Red Beans And Sauce, Olana Liss o Rambalaya
El Black Music Festival ha presentat tot el programa que formarà part de la seva 25a edició entre el 6 de febrer i el 23 de març de 2026. Després de fer els primers anuncis amb destacats noms com Ben Harper (12, 14 i 15 de març); The Harlem Gospel Travellers (18 febrer); Morgan (6 març); A Contra Blues i Last Livin’Souls (27 febrer); Gilipojazz i Sebah (13 febrer); o Las Panteras (20 febrer), ja ha desgranat tot el cartell, amb artistes com el barceloní Guillamino, que presentarà el seu nou disc després de set anys; la Black Music Big Band, que celebrarà a La Mirona el seu desè aniversari; o el concert de gospel funk que oferirà l’aposta Arp Frique&The Perpetual Singers.
La programació es completa amb Rambalaya, Red Beans And Pepper Sauce, Extraño Weys, Blackfang, Silverflame, Olana Liss i Dona Negra Canta. Les sales que acolliran concerts són l’Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Atrium de Viladecans, La Mirona de Salt, el Centre cívic La Torrentera d’Aiguaviva, el CREC de Sant Daniel de Girona i La Marfà de Girona.
Com cada any, el festival amplia els concerts a diverses sales fora de les comarques gironines, i en la seva 25a edició portarà Ben Harper a Palma i Lleida i la Black Music Big Band a Viladecans.
El festival obrirà portes el 6 de febrer amb el concert del septet barceloní Rambalaya a l’Auditori Teatre Espai Ter de Torroella, on presentarà el seu tercer àlbum Plays For The Brokenhearted, publicat el març i que ha portat a sales i festivals de la Península. Liderat per Anton Jarl, el grup va publicar el seu primer disc el 2020 i ha anat consolidant el seu repertori amb una barreja molt personal de blues, soul i rock’n’roll romàntic.
La Black Music Big Band farà el 14 de febrer un concert a La Mirona on celebrarà el seu desè aniversari (i prèviament el 7 de febrer a Viladecans) i que comptarà amb artistes com Ramon Mirabet, Lildami, Miquel Abras, Genni Knows, Pau Marquès, el Quintet de Corda de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines i la Jana i en Pau del Pot Petit.
El 15 de febrer serà el torn de Red Beans and Pepper Sauce i els gironins Silverflame, que faran un doble concert al Centre Cívic La Torrentera d’Aiguaviva. Els gironins obriran la vetllada amb els seus temes psicodèlics i de rock d’arrel, i Red Beans &Pepper Sauce presentarà posteriorment el seu nou àlbum, Supernova.
La Mirona tornarà a protagonitzar el concert del 20 de febrer amb l’actuació d’Olana Liss i Las Panteras. Liss vindrà en plena gira del seu segon treball discogràfic, Afromenya, i que fusiona soul, funk i R&B clàssic. Las Panteras tancaran el recital.
El 28 de febrer serà el torn d’un concert molt diferent que convertirà el Barri Vell de Girona en una discoteca itinerant amb la perícia de la Black Music Silent Disco.
Ja al març, el dia 7, La Marfà de Girona acollirà el recital del grup Dona Negra Canta, format per dos veus, guitarra i contrabaix i que reivindica el paper central de les dones afroamericanes a la difusió del blues, jazz, R&B i soul durant el segle XX. Ho farà reinterpretant clàssics de Bessie Smith o Ma’Rainey.
El 13 de març La Mirona torna a repetir i acollirà el doble concert de Guillamino i del multiinstrumentista Arp Frique i el projecte The Perpetual Singers. Guillamino obrirà el concert amb el seu nou àlbum Erra&B on, el primer després de set anys i que el 13 de desembre va presentar a La Cate de Figueres. Arp Frique presentarà el seu nou àlbum The Gospel Of Jesamy, un viatge funk i gospel cap a l’amor per la música.
El 21 de març, el CREC Sant Daniel serà l’escenari de l’últim concert del festival amb la doble cita d’Extraño Weys i Blackfan, amb el hip-hop amb arrels de jazz i funk com a gran protagonista de jornada.
