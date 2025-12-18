Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alizzz i Nacho García Vega participaran al Neu! Pro

La jornada professional del festival Neu! també inclourà una taula rodona sobre la salut mental en la indústria musical

Alizzz, en una imatge promocional.

Alizzz, en una imatge promocional. / DdG

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

Les ponències d’Alizzz i Nacho García Vega de Nacha Pop i una taula sobre la salut mental en la indústria musical seran les activitats més destacades de la quarta edició del Neu! Pro, la trobada de la indústria musical i dels creadors que organitza el festival Neu!. Se celebrarà el 23 de gener a l’Auditori de La Mercè de Girona.

Amb un programa pensat per analitzar els grans reptes i transformacions de la indústria musical, el Neu! Pro oferirà taules rodones, entrevistes i formats podcast que abordaran qüestions com la prescripció musical, la salut mental a la indústria, els drets dels artistes i les perspectives de futur del negoci de la música.

L’edició d’enguany comptarà amb la participació destacada d’Alizzz, un dels productors més influents del panorama musical actual, amb tres Grammy Llatins i col·laboracions amb artistes com C.Tangana o Rosalia i el músic Nacho García Vega, un dels fundadors de Nacha Pop i actualment vicepresident e la societat d’artistes AIE, que parlarà dels drets dels artistes.

També formen part del cartell Marta Abella, Guillermo Dalia, Jazz Rodríguez i Marta Pallarès, que conversaran a la taula rodona sobre la salut mental en la industria musical.

També hi haurà veus de referència de la indústria musical com Frankie Pizá, Aïda Camprubí, Ignasi Julià o Carlos Galán, entre d’altres.

L’assistència a les activitats és gratuïta, però cal inscriure’s-hi prèviament.

