Alizzz i Nacho García Vega participaran al Neu! Pro
La jornada professional del festival Neu! també inclourà una taula rodona sobre la salut mental en la indústria musical
Les ponències d’Alizzz i Nacho García Vega de Nacha Pop i una taula sobre la salut mental en la indústria musical seran les activitats més destacades de la quarta edició del Neu! Pro, la trobada de la indústria musical i dels creadors que organitza el festival Neu!. Se celebrarà el 23 de gener a l’Auditori de La Mercè de Girona.
Amb un programa pensat per analitzar els grans reptes i transformacions de la indústria musical, el Neu! Pro oferirà taules rodones, entrevistes i formats podcast que abordaran qüestions com la prescripció musical, la salut mental a la indústria, els drets dels artistes i les perspectives de futur del negoci de la música.
L’edició d’enguany comptarà amb la participació destacada d’Alizzz, un dels productors més influents del panorama musical actual, amb tres Grammy Llatins i col·laboracions amb artistes com C.Tangana o Rosalia i el músic Nacho García Vega, un dels fundadors de Nacha Pop i actualment vicepresident e la societat d’artistes AIE, que parlarà dels drets dels artistes.
També formen part del cartell Marta Abella, Guillermo Dalia, Jazz Rodríguez i Marta Pallarès, que conversaran a la taula rodona sobre la salut mental en la industria musical.
També hi haurà veus de referència de la indústria musical com Frankie Pizá, Aïda Camprubí, Ignasi Julià o Carlos Galán, entre d’altres.
L’assistència a les activitats és gratuïta, però cal inscriure’s-hi prèviament.
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre