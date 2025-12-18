La Córcoles guanya el Premi Zirkólika pel seu muntatge de dansa-circ 'Carena'
El jurat dels Premis Zirkólika de Circ de Catalunya guardonen la funambulista gironina Mariona Moya
El solo de dansa-circ ‘Carena’, de la funambulista gironina La Córcoles; l’espectacle de roda cyr, ganivets, vidre i faquirisme ‘Cuirassa Oberta’, de la trapezista Marilén Ribot; la música, circ i teatre físic de l’oníric ‘Winter’, de My!Laika i el clown gestual de ‘Forat’, de Dudu Arnalot són els quatre millors espectacles de circ del 2025 distingits amb els XVI Premis Zirkólika de Circ de Catalunya. Els guardons, atorgats per un jurat integrat per 37 professionals, també han premiat el duo acrobàtic Cia. Bragacadavra pel joc d’equilibri ‘Caiguda lliure per a persones amb vertigen’; el quadre rus ‘Temps de vol’, de Duet Duot; la carpa itinerant ‘Nilak’; i l’historiador i periodista Ramon Bech per preservar i difondre la memòria circense.
El jurat ha destacat Carena de La Córcoles -l'alter ego de la gironina Mariona Moya- per "convertir una disciplina poc habitual en una peça valenta, poètica i d’una força visual colpidora. Per l’elegància, el risc i la tendresa amb què dialoga amb el públic, i per oferir un circ de carrer contemporani, accessible i profundament cuidat".
Aquests premis fets públics avui s’afegeixen als dos reconeixements ja anunciats prèviament: Premi a la Trajectòria per al pallasso Marcel Gros i al Projecte de Circ Social per a l’entitat TusíKcirc. A més, els professionals i aficionats al circ han participat en el Premi de Votació Popular, que ha recaigut en l’espectacle ‘Vell Circ Madonna’, de Cia. La Tête, que homenatja el circ ambulant.
Nit de Circ
Els premis s’han atorgat en el transcurs de la gala Nit de Circ celebrada a la carpa del Circ Històric Raluy, instal·lada al Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona. L’espectacle ha comptat amb la direcció artística de Martí Torras Mayneris i Piti Español. Com és habitual, s’hi ha pogut veure una variada selecció de números de circ a càrrec d’artistes catalans i internacionals, alguns dels quals han estat premiats en edicions anteriors dels premis.
La Nit de Circ ha denunciat l’existència dels conflictes bèl·lics arreu del món i les seves dures conseqüències, entre les quals l’exili forçat de la població, i també dels artistes. Alhora, la gala ha reivindicat el paper artístic (no polític) del circ i la necessitat de disposar d’un espai de circ permanent a Catalunya per l’exhibició. carpa. Els premis s’han recuperat després d’un any de pausa a causa de la manca de recursos per organitzar-los.
Premis Zirkólika de Circ de Catalunya
Creats el 2010, els Premis Zirkólika de Circ de Catalunya volen donar suport a la creació i el reconeixement de les companyies de circ catalanes. En tota la història dels guardons s’han premiat 78 espectacles i 15 iniciatives per la projecció del circ i la formació. En la seva setzena edició han comptat amb onze categories, set de les quals amb nominació. En total s’han nominat 33 propostes seleccionades entre 201 candidatures presentades per 101 companyies i projectes de circ. La Nit de Circ compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’INAEM.
