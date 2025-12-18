Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ítaca programa Morad al Palau de Fires de Girona en l'única actuació de l'artista a Catalunya el 2026

El cantant de l'Hospitalet actuarà el 8 de maig després de dos anys sense trepitjar escenaris del país

L'artista Morad amb el braç alçat en el marc d'un concert de la gira 'Reinsertado tour: 2024' al Sant Jordi Club de Barcelona

ACN

ACN

Girona

Morad actuarà al Palau de Fires de Girona, en el marc de la programació del festival Ítaca. L'artista tornarà així als escenaris de Catalunya, després de dos anys sense actuar-hi. La cita serà el proper divendres 8 de maig i, de fet, serà l'única oportunitat que hi haurà per veure Morad a Catalunya durant el 2026. Les entrades seran a preus populars i es posaran a la venda aquest dilluns 22 de desembre a partir de les dotze del migdia al web del festival. Des d'Ítaca assenyalen que les 300 primeres tindran un descompte especial. Amb el concert al Palau de Fires de Girona, Ítaca torna a la ciutat i surt també de l'Empordà on concentra, especialment al Baix Empordà, la majoria de la seva programació.

Després d'un estiu de festivals internacionals a Dinamarca, Holanda, Suïssa o Bèlgica, Morad actuarà de nou a Catalunya. Serà la primera vegada que ho farà al Palau de Fires de Girona. El de l'Hospitalet torna després d'omplir dues vegades el WiZink Center de Madrid amb Dellafuente. Girona serà l’única oportunitat de veure'l en directe a Catalunya el 2026.

A banda del concert de Morad, Ítaca ha programat Love of Lesbian, 31 FAM i La M.O.D.A. al cartell de la popular nit de Sant Joan a l'Estartit del 2026. Per la platja Gran també hi passaran Sidonie, Cupido, Hoonine, Remei de Ca la Fresca, Dan Peralbo i el Comboi, Carlos Ares i Barry B. Love of Lesbian sortirà a l'escenari el divendres 19 en l'únic concert que faran a les comarques gironines. La M.O.D.A. presentarà el seu últim àlbum, 'San Felices', el dissabte 20. I els sabadellencs 31 FAM debutaran a l'Ítaca durant la revetlla. Les entrades i abonaments ja es poden adquirir a la pàgina web del festival.

D'altra banda, Mama Dousha, Malifeta i DJ Trapella seran els encarregats d'obrir la 14a edició del festival Ítaca, amb el concert gratuït de la Santa Gresca, que es fa des de 2019. De nou, la platja de Riells de l'Escala serà l'espai on es farà un espectacle que l'any passat va reunir més de 3.000 persones.

Destaca el fet que Mama Dousha farà el primer concert de l'any a les comarques gironines estrenant cançons del nou disc que publicarà a principis del 2026. L'acompanyarà Malifeta valenciana que compta amb components de grups com Zoo o Pupil·les i que també presentarà el seu nou treball en directe des de la platja de Riells. A l'arrencada de l'Ítaca 2026 també hi haurà DJ Trapella que posarà fi al concert de la Santa Gresca.

