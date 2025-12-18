Mal comptats, ja són quatre reculls de contes atramuntanats
LlunydelRamat reuneix catorze autors gironins en la quarta entrega d’«Històries de tramuntana» i l’any vinent publicarà una antologia dedicada a escriptors barcelonins
La topada (o no) amb un senglar a la carretera, un diàleg absurd en una discoteca en hores baixes arran de mar o un gat de marge són alguns dels relats que conformen el quart volum d’Històries de tramuntana, una antologia de contes firmats per catorze autors gironins com Damià Bardera, Anna Carreras, Anna Codina o Josep Pastells.
L’empordanesa LlunydelRamat Edicions publica la quarta entrega d’aquest recopilatori de contes a la gironina després dels tres primers volums, editats a principis del 2023, del 2024 i del 2025. Lleugerament avançada en el calendari arriba la continuació d’un projecte amb què el seu editor, el també escriptor Rafel Casas, buscava recollir veus literàries del territori, combinant noms consolidats amb d’altres que comencen la difícil aventura literària per captar la fotografia de la narrativa que es cou a les comarques gironines.
Seguint el camí iniciat aquí, el segell bisbalenc té previst publicar a mitjans de l’any vinent Contes Comtals, un volum de relats d’una dotzena d’escriptors barcelonins.
Repetidors i novells
El primer recull atramuntanat reunia onze autors, el segon van ser dotze, el tercer disset i ara catorze. Algunes plomes són fixes des del naixement del projecte, com Damià Bardera, Miracle Sala, Anna Carreras, el mateix Casas o Josep Pastells, que ja avisa que el lector no trobarà a la seva narració vells coneguts com el seu alter ego Odell Kraus, que havia tret el cap en alguna de les antigues Històries de tramuntana.
D’altres, ja sumen més d’una participació, com Maribel Torres, Anna Codina, Ada Roig o Damià Felip, i s’hi estrenen Marta Masó i Francesc Borrell, en aquest cas amb la història d’un afinador de pianos, per seguir el fil musical de la seva primera novel·la, Per sempre, mai més, que fa poc que és a les llibreries.
Completen la llista d’aquest any Sònia Sureda, Jaume Planas i Elisabet Moreno.
Una representació de l’alineació d’aquest volum es reunirà a Girona aquest dijous per presentar-lo a La 22.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre