Literatura
La poeta Carme Pagès comparteix el gaudi de la felicitat nadalenca amb un nou poemari lluminós
L’autora figuerenca reuneix al llibre 'Cada any torna Nadal: a cada llar, un misteri', una trentena de composicions poètiques entorn Nadal escrites en clau familiar al llarg de vint anys
Cristina Vilà Bartis
"L’exquisida sensibilitat, la bondat que emergeix de les paraules i el lirisme de la poesia de Carme Pagès atorguen, al conjunt de poemes de Cada any torna Nadal: a cada llar, un misteri, una profunditat i una veritat poètica que ens animen a gaudir de la felicitat nadalenca amb pau, amor i bondat". Així clou el professor i poeta Lluís Bosch el pròleg que obre el nou poemari de Carme Pagès (Figueres, 1948) recull que aplega una trentena de composicions pròpies, que tenen Nadal com a eix temàtic, que l’autora va escriure per a la família entre els anys 2006 i 2025 i que ara ha volgut compartir. El llibre, presentat la setmana passada a Cabanes i Figueres i anteriorment al santuari de la Mare de Déu del Mont, espai al qual se sent profundament vinculada, es tanca amb el poema de T.S. Eliot, 'El cultiu dels arbres de Nadal'.
El biòleg i divulgador cultural, Josep Maria Dacosta, qui va conduir la presentació a la biblioteca de Figueres, va descriure l’obra del recull com "una poesia lírica, directa, molt amena i fàcil d’entendre i declamar". Dacosta va remarcar com Carme Pagès "identifica Nadal amb llum" i, tot seguit, l’autora va compartir que "Nadal és la mirada dels infants que ho il·luminen tot". També, dins el poemari, l’estrella de Nadal té un lloc central. Segons Pagès, "les estrelles són sinònims de somni" i va recordar que "els maies creien que eren els ulls de l’univers". Durant l’acte, Josep Maria Dacosta va elogiar la versatilitat de la poeta figuerenca per nodrir el poemari de mots, ja fossin verbs o adjectius, vinculats a la llum com aflamar, centellejar, eclipsar, rutilant, fulgurant o refulgent. També la varietat de flora que hi és present, però sobretot els bons sentiments que afloren: bonança, tendresa, dolcesa, confiança o benaurances.
Cada any torna Nadal: a cada llar, un misteri
Autora: Carme Pagès
Editorial: Gorbs
Pàgines: 56
Preu: 15 euros
Durant la presentació a Figueres, a la qual no va faltar el seu editor Carles Gorbs i la fotògrafa Dolors Gibert, de qui s'inclou una imatge en el llibre, Carme Pagès va llegir alguns dels poemes del recull, entre aquests, "Ja som a Nadal", "Música callada" i "Rogativa" que, segons Lluís Bosch, "és un dels poemes més ben travats del volum, tant pel seu lirisme com per la seva concisió conceptual". Carme Pagès, a més, va fer un present a tots els assistents: va llegir el poema que enguany regalarà a la seva família i que no es troba en el poemari, La màgia del Nadal.
"Mare poètica que ens guia"
Cada any torna Nadal: a cada llar, un misteri se suma als altres reculls poètics que Carme Pagès ja té publicats: Al·legorismes profans (2017), Vols jugar (2018) i L’agulla del destí (2014). Durant la presentació a Cabanes, Lluís Bosch va qualificar a Carme Pagès com "el relleu de la tradició poètica empordanesa", però també "una mare poètica que ens inspira i guia". L’autora va explicar que, per a ella, "la poesia és una via d’exterioritzar el meu interior" i va confessar "ser molt amant" de la filòsofa María Zambrano i sentir-se profundament identificada amb la descripció que fa de poeta, "una persona devorada per la nostàlgia d’uns espais que no ha viscut i que anhela tenir-los i ho exterioritza plasmant-ho en la poesia".
Carme Pagès té ben present que "ensenyar és aprendre". Ella ha exercit l’activitat amb generositat ensenyant català, sempre a adults, primer a la Cambra de Comerç "quan tots els catalans volíem aprendre català" -a la presentació hi havia alguna alumna d’aquella etapa- i després a Òmnium Cultural de l’Alt Empordà fent voluntariat per a nouvinguts i coneixent "molt bones persones". Josep Maria Dacosta també va destacar la influència dels clàssics sobre la poesia de Carme Pagès, cosa que ella va aprofitar per recordar a la seva estimada professora de llatí, l’autora que més l’ha influït i ha admirat, Maria Àngels Anglada. Cal recordar que Pagès va publicar el 2020 El solatge clàssic en la poesia de M. Àngels Anglada (Brau) que li va servir per aprofundir en el corpus poètic de l’escriptora. El coneixement de Pagès sobre el món mitològic també es va evidenciar quan va descriure meravellosament l’origen dels noms clàssics Ino, Io i Ctònia, amb els quals s’han batejat tres vins de Masia Serra de Cantallops, celler que condueix el seu fill, Jaume, i la seva dona Sílvia. La família, per a Pagès, és vital, també els infants. La fotografia de la coberta del nou llibre ho suma tot: hi apareix el seu net Arnau de petit davant un immens arbre de Nadal.
