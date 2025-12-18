El primer Temporada Alta de Narcís Puig tanca amb un 90,8% d'ocupació i 53.000 espectadors
Setze de les vint-i-dues coproduccions i produccions del festival ja tenen gira o temporada garantida
La primera edició de Narcís Puig al capdavant del festival Temporada Alta ha fregat els 53.000 espectadors. Si la transició entre Salvador Sunyer, que l'any passat va deixar la direcció del certamen després de tres dècades, i Puig ha sigut més que plàcida en l'apartat artístic, amb una programació que ha mantingut els seus trets característics, també ho ha estat en els números, perquè la 34a edició abaixa el teló amb un 90,79% d'ocupació per a les 144 funcions programades. D'aquestes, 18 s'han afegit respecte a les previstes inicialment per l'alta demanda i 65 han acabat fent el ple.
Els espectadors han seguit fidels a un cartell basat en els espectacles internacionals -setze de tretze països diferents, amb noms com Thomas Ostermeier, Christoph Marthaler o Romina Paula-, el suport a la creació, sobretot la més arriscada, i una potent representació de l'escena catalana. En total, el festival ha reunit 52.993 assistents, 46.909 dels quals han vist algun dels espectacles de sala, 4.533 han participat en el projecte educatiu A Tempo i 1.551 en alguna de les activitats complementàries.
Pel que fa al perfil dels compradors d'entrades, un 40% repetien respecte de l'edició anterior i un 26% ja havia vingut al festival en alguna ocasió. L’edat del públic s’ha mantingut amb les xifres dels últims anys, situant la mitjana en 48 anys. Un 13,90% han estat clients menors de 30 anys.
Els espectadors de fora de les comarques gironines representen un 24,95% del públic total. En el primer any en què Temporada Alta convivia amb el Flaix de Tardor-BCN, un cicle d'espectacles internacionals a Barcelona impulsat també des de Bitò Produccions, Puig destaca que no s'ha percebut un transvasament d'espectadors, és a dir, que no hi ha públic barceloní que hagi deixat de venir a Girona.
La vida de les coproduccions
Com és habitual, un dels eixos del festival ha sigut el suport a la creació, que s'ha materialitzat en produccions com Ai! La misèria ens farà feliços, de Gabriel Calderón, o la nova creació d'Angélica Liddell, Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir, que apunten a un recorregut llarg dins i fora del país.
De fet, de les 22 produccions pròpies o coproduccions programades aquest any, 16 ja tenen garantida gira o temporada després d'estrenar-se a Temporada Alta. En total, hi ha 48 espectacles coproduïts al llarg dels darrers anys que continuen representant-se encara.
Al costat de les produccions més grans, el festival també ha impulsat la coproducció de muntatges més modestos, però interessants, com el segon espectacle de Moukles & Sentís (Acebedari) o la nova proposta de Mos Maiorum (Nosaltres els sense nom), i ha programat companyies i autors que despunten, com Miquel Mas Fiol o Pau Coya. "Ho seguirem fent, potser costa més emplenar el teatre, però creiem que una de les feines del festival és acompanyar artistes joves", assegura Puig.
Tot plegat, amb la vista posada en un dels objectius de Puig de cara els propers anys: reforçar la posta per companyies emergents i posar-los a l'aparador que representa el festival.
En aquest sentit, un dels punts més forts de l’edició ha estat novament el Big Bang, el cap de setmana professional del festival, que enguany ha reunit 106 professionals de dotze països a Girona i Salt i que ja s'està traduint en converses perquè espectacles com Gola, Cèl·lula #6: Faula o Manual para seres vivos puguin tenir recorregut en circuits internacionals. Aquest impuls es veu enfortit també per la participació del festival en xarxes com Pyrenart II, que ha permès que companyies com els celranencs Mal Pelo fessin una gira per vuit sales franceses, o Prospero New.
El balanç econòmic provisional es tanca amb un pressupost de 3,5 milions d'euros, una xifra similar a la de l'any passat. Des de fa tres anys, la partida més alta d'ingressos prové de la taquilla (938.610,02 euros, un 27% del total) i les diferents aportacions públiques sumen el 49% del total. L'esponsorització representa el 24% restant.
