«Avatar» atrau milers d’espectadors el dia de l’estrena als cines gironins
La tercera entrega de la saga fantàstica de James Cameron es pot veure en set municipis (Girona, Salt, Platja d’Aro, Blanes, Olot, Roses i Figueres), en unes 70 sessions programades
Avatar, fuego y ceniza, la tercera entrega de la taquillera saga fantàstica creada per James Cameron, va atraure ahir milers d’espectadors el dia de l’estrena als cinemes gironins. Es pot veure en set municipis de la demarcació: Girona, Salt, Platja d’Aro, Blanes, Olot, Roses i Figueres i se n’han programat unes 70 sessions, sumant-les totes, xifres només reservades a blockbusters com aquest. Només la primera sessió en cada una de les sales on es projecte va sumar més de 300 entrades despatxades, xifres a l’abast de molt pocs títols. A Blanes, a més a més, els dos passis que es van fer a la nova sala 4D E-Motion, amb efectes sensorials, van esgotar les localitats, i les tè pràcticament exhaurides pels dies posteriors.
Aquest serà el gran títol d’aquestes festes de Nadal, igual com ho va ser el 2022 la segona part d’una saga que té el seu origen el 2009. En els darrers dies la prevenda anticipada ha anat en augment a moltes sales i s’espera una gran recaptació. En aquesta tercera entrega, James Cameron torna a portar els espectadors a Pandora en una nova aventura immersiva amb el marine convertit en líder na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) i la família Sully.
Amb un pressupost de 400 milions i tres hores de durada, el film busca superar els 2.300 milions de recaptació que va fer la segona part. La irrupció de la pel·lícula a les sales gironines ha sigut espectacular i entre totes sumen prop de setanta sessions. Als Ocine de Girona, i Blanes avui n’hi ha tretze, al de Platja d’Aro, una dotzena, i a l’Odeon de Salt, tretze més, algunes amb la tecnologia Cinity idea expressament per Cameron i que només tenen una desena més de cines d’aquesta cadena a tot l’Estat.
La majoria d’espectadors escullen veure aquesta pel·lícula, per la seva espectacularitat, en 3D i so dolby Atmos. També té molt èxit la sala 4D E-Motion de Blanes. Tot i que també hi ha la versió en 2D, aquesta reuneix menys públic. Les sales també ofereixen l’opció de veure-la en versió original i hi ha alguna (poques) projecció doblada al català. A Espanya es pot veure en gairebé 2.000 pantalles, un 60% del parc de l’Estat, deixant la resta de propostes d’aquest Nadal relegades.
La propera setmana arribaran d’altres títols també molt esperats per acabar d’enfortir l’oferta nadalenca als cinemes, amb l’esperança de remuntar la taquilla: Anaconda, Bob Esponja, i més endavant, La asistenta i El Medico 2 són títols cridats també a tenir una bona carrera comercial, encara que res comparable amb Avatar 3, que tindrà una multitudinària carrera comercial durant aquestes festes convertida en un esdeveniment.
