Deu plans per viure el Nadal dins dels teatres, circs i auditoris
El primer Combinat de Circ, els valsos i polques vienesos, «Peter Pan» sobre gel o l’habitual cita nadalenca amb Mishima, ara ampliada també a Reis, són algunes de les propostes per aquests dies
Espectacles per a tota la família, el primer Combinat de Circ dels professionals gironins, El Trencanous, els valsos i polques arribats de Viena o la tradicional cita nadalenca amb Mishima són algunes de les propostes que teatres i auditoris gironins acolliran en els pròxims dies. Música, teatre, circ i dansa complementen l’àmplia oferta de cultura popular que anima les festes de Nadal, com els Pastorets, els pessebres vivents o el cada cop més present Cant de la Sibil·la.
- Una «soirée» amb la GIO
La GIO Symphonia serà avui a Olot (Teatre Principal, 20.00) amb Soirée, un programa inspirat en la tradició europea de les orquestres de saló. El repertori combina composicions conegudes amb petites joies per descobrir, en un ambient lleuger, elegant i ple de sentiment. S’hi sentiran des de melodies ballables fins a d’altres de música clàssica, passant per bandes sonores.
- Combinat de circ
El Teatre de Bescanó (avui, 20.30) i el Teatre Municipal de Girona (4 de gener) acolliran l’estrena del primer Combinat de Circ del Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona. La peça és el resultat d’un procésde cinc dies de trobada, recerca i creació ràpida sota la direcció de Gina Vila Bruch, durant els quals sis artistes han posat en diàleg els seus universos, tècniques i investigacions escèniques.
- L’estrena de Mayte Martín
L’Auditori de Girona acull demà l’estrena a Catalunya d’In illo tempore, el nou espectacle de flamenc de Mayte Martín. L’artista hi ofereix un recorregut pel seu procés evolutiu i la seva mirada personal del flamenc, enriquida per influències d’altres llenguatges musicals però fidel a l’essència.
- Les dones de Magalí Sare
Després de tres anys de recerca sobre cançons d’orígens, èpoques i països diferents al voltant del matrimoni, Magalí Sare presenta demà a La Cate de Figueres Descasada, un treball obertament feminista que uneix tradició i modernitat sobre les dones que intenten dominar el seu destí.
- «Peter Pan» sobre gel
El Gran Circ de Nadal de Girona torna a La Copa la producció més complexa que ha fet mai fins ara, un Peter Pan sobre gel que reunirà 24 artistes internacionals. L’espectacle resseguirà la història original del nen que no volia créixer i combinarà els números circenses amb un decorat monumental d’un vaixell pirata i efectes especials. Es veurà en dinou funcions repartides entre Sant Esteve i el 4 de gener.
- Pels més petits
La mainada més petita és un públic exigent. Dues companyies gironines de solvència més que contrastada, La Menuda i Ninnus, oferiran als infants de menys de cinc anys i les seves famílies dues propostes per aquest Nadal. Madamme Lumière tornarà el 27 de desembre a l’Auditori de Girona amb l’al·licient de sumar-hi les veus del Cor Geriona. No serà l’única ocasió de veure el cor a l’Auditori, perquè avui hi seran amb un concert dedicat al compositor gironí Francesc Civil. El 3 i 4 de gener serà el torn de Que soni el Nadal, una aliança dels músics de Ninnus amb Marcel Tomàs.
- Valsos i polques
L’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig i acompanyada per la soprano Marta Laura del Río, portarà el 28 de desembre a l’Auditori de Girona tota l’energia dels valsos i polques dels Strauss i de la música popular centreeuropea. Valsos, polques, masurques i danses vieneses també sonaran l’1 de gener en el tradicional recital de l’Orquestra Terres de Marca a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí.
- «El Trencanous»
La dansa també serà present per Nadal a l’Auditori de Girona amb el retorn, un any més, del Ballet de Barcelona amb El Trencanous, una producció que uneix coreografia i efectes visuals i que es veurà el 4 de gener.
- La tradició de Mishima
Fa anys que Mishima va establir la seva pròpia tradició nadalenca. Els de David Carabén tornaran a la sala La Mirona de Salt el 27 de desembre amb el seu tradicional concert de Nadal i el 10 de gener seran a Olot amb un concert de Reis.
- Uns Reis de pel·lícula
Com ja és tradició, si és dia de Reis, hi ha concert a l’Espai Ter de Torroella. En aquest cas, la banda sonora del 6 de gener la posarà l’Original SoundTrack Orchestra, una formació que ofereix espectacles simfònics a partir de la música del cinema.
Tallers i jocs de pistes als museus i jaciments
Museus, monuments i jaciments gironins han programat activitats per a tots els públics durant les vacances de Nadal. Tallers creatius, jocs de pistes, exposicions o visites guiades en són algunes.
Al monestir de Sant Pere de Galligants, seu del MAC-Girona, es farà el taller Capitells amb històries. Fem un capitell de conte el 23 i el 30 de desembre. Al jaciment d’Empúries, del 29 al 31 de desembre, es programen tallers infantils de decoració nadalenca, ungüents i bossetes d’olor, i construcció de la ciutat romana amb peces de Kapla i cantada de nadales. A Ullastret, el 28 de desembre es farà un taller de decoració nadalenca i el 3 de gener un de fanalets inspirats en l’art i la cultura ibèrica.
Al Museu d’Art de Girona, les propostes van d’un taller de figuretes de pessebre amb fang a un altre per fer marcs de fotos, mentre que la canònica de Santa Maria de Vilabertran acull una nova edició de La taula parada. El gust per la història, que recrea com era el dinar de Nadal dels canonges i que inclou visites guiades temàtiques.
A més, fins al 7 de gener, els 26 museus de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona impulsen la campanya Nadal al Museu, amb activitats de joc i descoberta per a les famílies.
