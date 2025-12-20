Mor Joaquim Arenas, uns dels pares de la immersió lingüística, als 87 anys
Creu de Sant Jordi el 2003, el mestre i pedagog mataroní és considerat un dels artífexs de l'escola catalana
ACN
El mestre i pedagog Joaquim Arenas i Sampera (Mataró, 1938), un dels pares de la immersió lingüística, ha mort als 87 anys. Arenas és considerat un dels artífexs de l'escola catalana, ja que va ser cap del Servei d'Ensenyament del Català entre 1983 i 2003 i rector de la Universitat Catalana d'Estiu el 1995. És autor de nombrosos llibres sobre educació i llengua, i va assessorar els governs de Bolívia i Guatemala en la incorporació de les llengües indígenes al sistema escolar. Arran de la seva trajectòria a favor del català, Joaquim Arenas va rebre la Creu de Sant Jordi el 2003, la Medalla d'Honor del Parlament el 2022 i el premi especial del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig, atorgat per la Plataforma per la Llengua, també el 2022.
"Avui ens deixa una de les figures més importants per a la llengua catalana. Joaquim Arenas, un dels pares de la immersió lingüística. I qui també va ser coordinador general i director de l’equip pedagògic de la Delegació d’Ensenyament Català d'Òmnium als anys setanta", ha recordat Òmnium Cultural en un missatge a X. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a les mostres de condol i ha afirmat que "Catalunya perd una de les persones que amb més compromís i sentit de país ha contribuït al nostre model educatiu i lingüístic". "Una figura clau per preservar el català durant el franquisme i fer-ne una llengua inclusiva, de tots i totes, durant la democràcia", ha assenyalat Illa.
L'expresident Pere Aragonès igualment ha valorat la figura d'Arenas com "l'impulsor de la immersió lingüística i del model d'escola del nostre país". "Ens deixa un llegat de compromís insubornable amb la llengua i amb Catalunya. Descansi en pau", ha conclòs Aragonès.
