Hola Netflix, adeu cines
El final d’una era en el cine: així van ser les dues setmanes més convulses al Hollywood del segle XXI
La lluita entre Netflix i Paramount per comprar Warner Bros., i tot el que això implica en l’ecosistema del cine nord-americà, ha marcat dues setmanes sens dubte decisives per a la indústria de Hollywood, rematada amb l’anunci que a partir del 2029 la cerimònia dels Oscars es donarà en obert a través de Youtube
Terratrèmol a Hollywood: Netflix anuncia un acord per comprar Warner Bros. i HBO Max
Sisme a Hollywood: Disney dona llicència a OpenAI per utilitzar els seus personatges en els vídeos de Sora
Trump embolica la lluita de Paramount i Netflix per Warner, HBO i la CNN
David Ellison, el ‘nepobaby’ de Hollywood i amo de Paramount Skydance que ha desafiat Netflix amb una opa hostil per Warner Bros.
Quim Casas
En l’època dominada pels vuit grans estudis de Hollywood, que s’estén des dels inicis del cine sonor fins a mitjans dels anys 60 del segle passat, Warner Bros. representava, gràcies sobretot a les seves pel·lícules de cine negre,l’ala esquerra de la indústria. La dreta pertanyia més o menys a Metro Goldwyn Mayer, l’estudi més conservador, mentre que Colúmbia destacava per les seves comèdies socials –les de Frank Capra–, Universal per la seva volença pel cine de terror, RKO pels films de baix pressupost des del desencant comercial que va suposar ‘Ciutadà Kane’ i United Artists era l’estudi dels autors independents. 20th Century Fox era una mica més indefinida, tot i que va allotjar els grans cineastes europeus que fugien del nazisme (Jean Renoir, Fritz Lang), i Paramount Pictures, fundada el 1912 com Famous Players Film Company –és el sisè estudi més antic del món que encara segueix operatiu–, va tenir sempre una posició intermèdia: va allotjar les comèdies d’elevada temperatura sexual protagonitzades per Mae West, les fabulacions eròtiques de Marlene Dietrich i Josef von Sternberg, els fastos èpics d’un cineasta ultradretà com Cecil B. De Mille, les comèdies tontes de Bob Hope o els ‘cartoons’ de Popeye.
Ve a tomb la qüestió ideològica de les ‘majors’ perquè l’actual president nord-americà, Donald Trump, preferia que Paramount adquirís Warner Bros. abans que ho fes Netflix. Sent el que és aquesta plataforma, un autèntic devorador de cineastes que s’han de sotmetre a unes regles no escrites quant a homogeneïtzació visual –i han passat pel cèrcol de l’‘estètica Netflix’ des de Martin Scorsese fins a Guillermo del Toro–, i amb el perill que els seus directius abandonin les estrenes en sales cinematogràfiques i portin tota la producció a l’‘streaming’, que és un perill més que real, resulta una mica més progressista que Paramount. Per això Trump està encantat amb l’opa hostil que aquesta ‘major’ havia realitzat per quedar-se amb Warner.
La qüestió ve de lluny. Paramount ja havia presentat cinc ofertes per quedar-se amb tot el paquet Warner, que inclou la productora, els estudis a Burbank i cadenes televisives com la CNN i TNT Sports. De tots és sabut que Trump té la CNN com un dels seus enemics acèrrims des del seu primer mandat presidencial, per això que també li interessés la venda a Paramount per tenir la cadena més a favor, com ja té Fox News.Després de l’interès de Netflix,Paramount va contraatacar,juntament amb la cadena ABC News (propietat de Disney), amb una oferta descomunal de 163.000 milions de dòlars (una mica més de 130.000 milions d’euros). Era pràcticament el doble que l’ofert per Netflix del 5 de desembre, 82.700 milions de dòlars (gairebé 71.000 milions d’euros) inclòs el deute de la companyia venedora. Warner ha rebutjat Paramount i es decanta per Netflix per a satisfacció de molts i decepció d’altres (bastants).
Warner Bros Discovery (nom actual del grup de cine i televisió) va rebutjar dimecres passat la proposta de Paramount Skydance (la fusió realitzada el 2024 de Paramount Global i Skydance Media, companyia responsable d’èxits com ‘Guerra mundial Z’). El director executiu d’aquesta companyia és David Ellison,fill de Larry Ellison, empresari, fundador de l’empresa Oracle i aliat de la causa trumpista. Sobre el paper, l’acord amb Netflix incumbeix només el catàleg de Warner i HBO (que es va unir a Warner el 1989). La CNN i altres canals com Discovery passarien a ser gestionats per Discovery Global. Un altre dels inconvenients per a Paramount és que el seu valor en borsa és de 12.800 milions d’euros, molt inferior al que continua tenint Warner.
Oficialment, els directius de Warner han expressat els seus dubtes sobre les capacitats financeres de Paramount, però no és l’únic inconvenient que han detectat en la seva opa hostil. Paramount comprava tot l’actiu de Warner i oferia als seus accionistes 25,57 euros per acció, mentre que Netflix dona 23,65 per acció i es queda només amb l’estudi i l’‘streaming’ de la companyia. Les frases dels responsables de Paramount adduint que la compra de Warner suposaria unir dos estudis icònics per crear un líder global d’entreteniment únic, una cosa molt del gust de Trump, no han servit de res. Una altra notícia coincident és que Paramount Network, el canal de televisió espanyol en obert, quedarà com a canal gratuït a internet a partir d’aquest 31 de desembre.
El que està meridianament clar és que l’absorció d’un gegant com Warner per un altre gegant com Netflix debilitarà el mercat de l’audiovisual nord-americà, ja qüestionat i castigat des d’abans de la pandèmia del 2020. La crisi a les sales pot augmentar, ja que Netflix segueix amb la seva política d’estrenar directament les seves produccions a la plataforma o fer petites estrenes en forma d’esdeveniment que només es mantenen en sales durant dues setmanes abans de desembarcar en ‘streaming’; són els casos recents de ‘Frankenstein’, ‘Una casa llena de dinamita’ i ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’. ¿Què passarà ara amb HBO Max, la tercera plataforma de ‘streaming’ més important i competència directa de Netflix, que ostenta el primer lloc quant a plataformes audiovisuals? Enmig de les dues hi ha Amazon Prime, propietat d’Amazon MGM Studios.
Dijous passat, els màxims responsables de Netflix, els dos CEO Ted Sarandos i Greg Peters, van visitar els estudis de Warner al cap de poques hores del rebuig de l’oferta de Paramount. Va ser una manera de fer més evident l’acord. La revista ‘Variety’ ‘va oficialitzar’ l’esdeveniment publicant les fotos en les quals es veu els dos homes forts de Netflix reunits amb executius i empleats dels estudis Warner a Burbank.
Per si no fos poc l’estat de convulsió que s’acosta, el mateix dimecres saltava la notícia que a partir del 2029 la cerimònia dels Oscars es podrà veure a Youtube. L’Acadèmia de les Arts i Ciències de Hollywood ha firmat un acord plurianual amb la xarxa social i plataforma de vídeos ‘online’ en què li atorga, fins al 2033, els drets globals de la retransmissió de la seva celebrada gala anual. Els 2.000 milions de persones que es calcula que veuen la cerimònia podran connectar-se gratis ja des de les imatges prèvies de la catifa vermella i el que passa entre bambolines. Youtube i l’Acadèmia han anunciat que s’inclouran subtítols i pistes d’àudio en diversos idiomes, com han fet fins ara les cadenes que tenien els drets de retransmissió de la gala. Des del 1961 pertanyien a ABC, propietat de Disney. A Espanya s’ha pogut veure durant anys a través de Movistar Plus+. Un altre sisme en el terratrèmol global en què s’està convertint la pugna per l’hegemonia de l’aparell audiovisual.
