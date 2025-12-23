La col·lecció Gimferrer de Banyoles s’amplia amb cinc obres més
Les obres del nou Museu d’Art de la plaça Major, que acollirà el fons del col·leccionista, han complert amb el termini previst ¡
L’industrial i col·leccionista d’art Jordi Gimferrer ha fet donació a la ciutat de Banyoles de cinc obres d’art més i que se sumen a les 131 que ja van ser donades ara fa tres anys i que, en el seu conjunt, formen una de les col·leccions privades més importants del país. Les noves obres són un oli de Ramon Calsina, una aiguatinta de Marià Fortuny, un autoretrat al carbonet de l’artista banyolí Lluís Güell, un gouache d’Ismael Smith i un oli del 1957 pintat pel mateix Gimferrer.
Pel que fa a les obres del nou museu, ubicat a les cases contigües de Cal Moliner i Can Teixidor a la plaça Major, s’han completat amb èxit, complint així amb la previsió inicial d’acabar-les abans de finals d’aquest any. A partir d’aquí s’entrarà en la fase de museïtzació de l’espai i posteriorment es farà el trasllat de les obres, seguint els protocols específics tècnics i de seguretat quan es tracta d’obres d’art.
El Museu d’Art de Banyoles preveu la seva obertura a principis d’abril, i segons explica l’alcalde Miquel Noguer, amb aquest nou museu, l’obertura del Monestir de Sant Esteve i la reobertura recent del Museu Arqueològic, s’amplia considerablement l’oferta cultural de Banyoles convertint la ciutat en un atractiu més pels visitants.
Els escenaris de Gimferrer en un llibre
Divendres passat es va presentar al Museu Darder el darrer volum dels Quaderns de Banyoles, que està dedicat a la figura de Jordi Gimferrer i que, amb el títol Escenaris d’un col·leccionista, relata la figura i trajectòria d’aquest enamorat de l’art. En són autors Marissa Planas i Maria de Lluc Serra, així com del mateix Jordi Gimferrer, que hi aporta experiències viscudes i la seva relació amb l’art i sobretot amb els artistes. A mig camí d’un llibre de memòries i un acurat recorregut per les obres de la col·lecció que ens ajuda a entendre el vincle de Jordi Gimferrer i tota una vida lligada a l’art.
La col·lecció d’art de Jordi Gimferrer i donada a la ciutat de Banyoles està formada per 136 peces de gran qualitat i representa una de les més importants de tot el país amb obres de primer nivell en el context global de la història de l’art.
Des de les primeres civilitzacions amb els egipcis i els grecs fins a les avantguardes del segle XX. Entre d’altres, en destaca la primera obra que va fer Picasso a la taverna dels Quatre Gats, punt de trobada d’artistes de la Barcelona de finals del segle XIX i començaments del XX. Es tracta d’un retrat del compositor Enric Morera i que el mateix Morera li va comprar a Picasso per una pesseta a la primera exposició individual que el pintor malagueny va fer a Barcelona l’any 1900. També s’inclou la primera obra surrealista de Salvador Dalí, un dibuix de l’any 1927 de la sèrie Els Putrefactes, així com gravat de Rembrandt, un autoretrat en què apareix el pintor dibuixant a prop d’una finestra i que Gimferrer va comprar en una galeria londinenca.
El fons també compta amb obres de pintors romàntics com Modest Urgell, Joaquim Mir, Isidre Nonell, o Antoni Clavé entre d’altres.
Pel que fa a autors contemporanis destaquen obres de Joan Miró, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Antonio Saura, Juana Francés, Joan Pons, Eduardo Chillida, Joan Brossa, Miquel Barceló, Perejaume o Jaume Plensa.
La col·lecció també inclou art africà, oriental, egipci o ibèric. En l’apartat d’escultures destaca una figura grega de la Deessa Higía i un cap romà de l’any 181 d.C. en l’època de l’emperador Marc Aureli.
