Lax'n'Busto actuarà a la Ciutadella de Roses el 2026 dins la gira del 40è aniversari de la banda
El concert formarà part del pograma del festival Sons del Món
Lax'n'Busto actuarà l'1 d’agost del 2026 a la Ciutadella de Roses dins la gira amb què commemora els 40 anys de la banda. L'espectacle formarà part d'un nombre limitat d'actuacions previstes per a l'any vinent, i serà dins del programa del festival Sons del Món. Les entrades es posen a la venda aquest dimarts a les set de la tarda a través del web del festival. El xou de Lax'n'Busto se suma als concerts ja confirmats per l'organització del festival empordanès de Pablo Alborán i Sergio Dalma, que actuaran igualment a la Ciutadella de Roses. Alborán presentarà el disc 'KM0' el 25 de juliol, en l’única actuació prevista a Catalunya durant l'estiu, mentre que Sergio Dalma oferirà els temes del nou disc 'Ritorno a via Dalma'.
La banda Lax'n'Busto, formada per Pemi Fortuny, Jimmy Piñol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro i Eduard Font, tornarà als escenaris el 2026 amb una gira de concerts de format limitat. El repertori inclourà cançons representatives de la seva trajectòria.
