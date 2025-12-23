Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lax'n'Busto actuarà a la Ciutadella de Roses el 2026 dins la gira del 40è aniversari de la banda

El concert formarà part del pograma del festival Sons del Món

Un concert de Lax'n'Busto, a la Mirona de Salt. / Marc Martí Font

ACN

Roses

Lax'n'Busto actuarà l'1 d’agost del 2026 a la Ciutadella de Roses dins la gira amb què commemora els 40 anys de la banda. L'espectacle formarà part d'un nombre limitat d'actuacions previstes per a l'any vinent, i serà dins del programa del festival Sons del Món. Les entrades es posen a la venda aquest dimarts a les set de la tarda a través del web del festival. El xou de Lax'n'Busto se suma als concerts ja confirmats per l'organització del festival empordanès de Pablo Alborán i Sergio Dalma, que actuaran igualment a la Ciutadella de Roses. Alborán presentarà el disc 'KM0' el 25 de juliol, en l’única actuació prevista a Catalunya durant l'estiu, mentre que Sergio Dalma oferirà els temes del nou disc 'Ritorno a via Dalma'.

La banda Lax'n'Busto, formada per Pemi Fortuny, Jimmy Piñol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro i Eduard Font, tornarà als escenaris el 2026 amb una gira de concerts de format limitat. El repertori inclourà cançons representatives de la seva trajectòria.

