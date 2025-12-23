La Sibil·la torna a anunciar la fi dels temps des de la catedral de Girona
El temple s’omple de nou amb centenars de neules de paper per embolcallar la representació de la Capella Polifònica i GiroNins
La Sibil·la, interpretada de nou per Ariadna Mari Manotas, ha tornat a anunciar aquest dimarts l’arribada del Messies i la fi del món ahir des de la catedral de Girona. El temple s'ha omplert de nou de neules de paper, una tradició nostrada a les comarques gironines que s’ha anat perdent, per embolcallar les dues representacions del Cant de la Sibil·la de la Capella Polifònica de Girona i la seva coral infantil, GiroNins. Sota la direcció de Martí Ferrer i Bosch, també hi han participat La Jove, la Cobla de Ministrers de Girona i l’organista Pau Riuró.
L’any 2021, GiroNins va reinstaurar a Girona la tradició del cant profètic per Nadal, amb una posada en escena del Cant de la Sibil·la seguint la lletra i la música consignades a l’Ordinarium Sacramentorum secundum laudabilem ritum Diocesis Gerundensis (1550). Des de llavors, el retorn d’aquesta tradició d’origen medieval s’ha anat consolidant i guanyant espectadors i gruix. S’hi han afegit sessions, més peces musicals i iniciatives com la recuperació de les neules de paper, iniciada l’any passat i que enguany s’ha repetit.
I és que, durant segles, les llars i els temples s’engalanaven per Nadal amb neules fetes de farina, sucre o paper. Per reprendre aquella tradició, enguany infants de diferents escoles de Girona, Castellfollit de la Roca, Celrà, Salt i Sant Joan les Fonts, a més de totes aquelles famílies i particulars que s’hi han afegit, han creat neules per penjar-les al sostre de la nau gòtica.
Les altres Sibil·les gironines
Aquest dimecres a la tarda serà el torn de Banyoles. A l’església de Santa Maria dels Turers s’hi sentirà una adaptació del què mossèn Contans va trobar a la parròquia de Sant Andreu del Torn, una de les més antigues de l’obra, interpretada per Cor de Teatre.
També el 24, però després de la Missa del Gall, Elena Timón, amb l’acompanyament de l’organista Ivan Joanals i la Coral Castellonina, dirigits per Martí Fontclara, entonarà el cant a la basílica de Castellló d’Empúries.
La mezzosoprano Titón Frauca i l’organista Pau Riuró seran els encarregats de dur la Sibil·la fins a Cadaqués, concretament al Teatre Art i Joia el 27 de desembre.
