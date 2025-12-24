De quan l''star system' mundial ens felicitava el Nadal: de Sharon Stone a Demi Moore, Antonio Banderas o Shakira
Abans de l’era del vestit de la Pedroche, hi va haver un temps en què les estrelles més lluents del setè art balbucejaven en castellà i català per brindar amb Freixenet a la televisió
Laura Estirado
No fa tant que Freixenet contractava les estrelles més brillants de Hollywood per felicitar-nos el Nadal. Ara hi ha altres espots també entranyables, com els de la Loteria o el de Campofrío, per exemple, que apel·len a les emocions i als retrobaments familiars, i fins i tot en els quals apareixen actors i humoristes nacionals de primera fila, però no tenen tant de glamur, no ens enganyem.
Durant dècades, la marca catalana de cava va convertir cada campanya nadalenca en un esdeveniment mediàtic. Avui, aquesta expectació l’aviven els vestits de Cristina Pedroche o Laura Escanes.
Els anuncis nadalencs de la tele de Freixenet, esperats com un clàssic de les festes, van reunir celebritats internacionals i figures icòniques que van ajudar a construir una imatge de fascinació, cine i celebració que va perdurar en la memòria col·lectiva.
Des del 1977, la marca d’escumós havia apostat per cares de renom mundial per associar el seu cava amb el brilli i l’espectacle. Però el 2018 va deixar d’emetre els seus famosos anuncis nadalencs amb estrelles, després de l’adquisició d’una part important de l’empresa per capital estranger (el grup alemany Henkell), canviant l’estratègia per «rejovenir la seva audiència», «desestacionalitzar el consum de cava» –amb campanyes de primavera i tardor– i enfocar-se «més en l’àmbit digital».
La línia argumental dels anuncis de Freixenet va néixer a principis dels anys 70, quan un equip format per Néstor Luján –humanista, escriptor i gastrònom–, Leopoldo Pomés –publicista, fotògraf, director de cinema i restaurador– i els directius de l’empresa, va donar vida a les bombolles Freixenet.
Aquest és un repàs dels anuncis nadalencs més emblemàtics:
Liza Minnelli (1977)
La icona internacional de Cabaret va ser la primera gran estrella que va protagonitzar un anunci de Freixenet. De fet, el curtmetratge feia una picada d’ullet al famós musical.
Gene Kelly (1981)
Trenta anys després 30 anys després de la seva pel·lícula més emblemàtica, Gene Kelly va tornar a interpretar el clàssic del musical Singing in the Rain (Cantando bajo la lluvia),aquesta vegada per a Freixenet, i acompanyat de les bombolles.
Raquel Welch (1985)
L’actriu nord-americana anomenada El cuerpo –abans que l’anomenessin a Elle Macpherson– va ser un altre dels rostres cèlebres del repertori nadalenc. Amb una granota de punta i transparències com els que després ha lluït la Pedroche, va cantar i ballar la cançó I’m so excited.
Paul Newman (1989)
Els ulls blaus més bonics de Hollywood, Paul Newman, parlava en castellà des d’un set de rodatge: «Aquest any hem viscut moltes coses junts, ¿oi? Hem lluitat contra els indis, hem assaltat trens en marxa, hem donat el gran cop, però hi ha una cosa que no hem fet, i és brindar», deia el galant aixecant una copa mentre els violins interpretaven la cançó central de Dos hombres y un destino, un dels seus films més taquillers.
Don Johnson i Norma Duval (1991)
El pare de Dakota Johnson tocava unes notes al piano a la nostra vedet més internacional, Norma Duval, i aquesta es convertia directament en una bombolla daurada. Junts interpretaven el tema central de l’anunci del Nadal del 91.
Sharon Stone i Antonio Banderas (1992)
Una altra parella emblemàtica. Ella s’havia donat a conèixer poc abans pel seu paper a Instint Bàsic. Tots dos s’havien conegut quan ell va arribar a Los Angeles per a la pel·lícula Los reyes del Mambo i el malagueny començava a sonar a Hollywood. De la realització del curt es va ocupar Bigas Luna. L’escenari, el mític Queen Mary.
Meg Ryan (1997)
L’estrella de la comèdia romàntica i de pel·lícules com Quan en Harry va trobar la Sally va trencar la tradició de vestir-se de daurat i va triar un model vermell per felicitar les festes als espanyols.
Pierce Brosnan i Nieves Álvarez (2004)
En un anunci més curt de l’habitual, tan sols 65 segons, l’actor famós pels seus papers en lasaga Bond i en la sèrie Remington Steele, apareix preparant un sopar romàntic sopar. De sobte, quan traurà l’ampolla de Carta Nevada de la nevera li cau i es trenca. Però Nieves Álvarez acudeix a la seva cita portant una altra ampolla.
Demi Moore i Gabino Diego (2005)
La protagonista de pel·lícules com Ghost, Acoso o Una proposición indecente, va arribar a Barcelona acompanyada del seu flamant marit, llavors, el també actor i model Ashton Kutcher. En roda de premsa va explicar que havia acceptat participar en aquest rodatge per la llarga història de Freixenet i pel fet que des que es va emetre el primer anunci, als anys 70, sempre havien participat "artistes tan respectats" com Liza Minnelli
Gwyneth Paltrow i Ángel Corella (2006)
L’actriu de Shakespeare in Love va ser l’última convidada femenina de Hollywood que va tenir la marca de cava en el seu clàssic espot. Amb el seu accent espanyol de Talavera de la Reina, feia un perfecte tàndem amb un dels nostres millors ballarins en aquest anunci.
Shakira (2010)
«Aquest any brindem perquè surti el sol i que brilli més que mai», deia la superestrella colombiana a l’anunci d’aquell any, cantant el seu èxit Sale el sol per acomiadar la dècada. Freixenet va produir el videoclip musical, a més de donar 500.000 euros per a la seva fundació Pies Descalços, que llavors gestionava sis escoles a Colòmbia que proporcionen educació i aliment 6.000 nens.
David Bisbal i María Valverde (2014)
La parella va protagonitzar l’anunci de l’any pel centenari de la marca, i aquest es va rodar a les caves de Sant Sadurní d’Anoia. Mentre Bisbal interpretava Closer Tonight, un tema inèdit a l’estil Michael Bublé, María Valverde ballava amb un planter de bombolles.
'Celebra a tu ritmo (2018)'
Per al seu últim anunci, la marca no va triar cap cara coneguda per al brindis de Nadal.
