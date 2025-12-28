Blanes recuperarà la figura de l’Home dels Nassos aquest 31 de desembre
La presentació es farà davant la Font Gòtica del Carrer Ample a les 11:30 del matí, i després començarà una cercavila amb el personatge
Blanes recuperarà aquest dimecres 31 de desembre una tradició popular vinculada al darrer dia de l’any amb la presentació, per primera vegada a la ciutat, de l’Home dels Nassos. L’acte tindrà lloc a les 11.30 del matí davant la Font Gòtica del carrer Ample i anirà seguit d’una cercavila musical pel nucli antic.
La iniciativa busca reconnectar amb un costum que es remunta a mitjan segle XIX, quan a la ciutat s'explicava a la canalla que el 31 de desembre sortia al carrer un home amb tants nassos com dies té l’any. Segons la tradició, la gent gran assegurava als més petits que el personatge havia estat vist en diversos indrets com la Font de la Creu –al carrer de Raval, a tocar de la Rambla Joaquim Ruyra- o davant de Can Vila, on actualment hi ha el Teatre de Blanes i la Font Gòtica. I al llarg del dia, els infants corrien per aquests llocs amb l'esperança de poder-lo atrapar, però L'Home dels Nassos sempre resultava ser massa esmunyedís, i mai no aconseguien enxampar-lo. Aquest any, però, serà possible veure'l gràcies a la festa que s'ha organitzat.
Un capgròs per recuperar la tradició
Ara, aquesta figura es materialitza en forma d'un capgròs gràcies a una proposta impulsada pel Departament d’Arxiu i Patrimoni de l’Ajuntament de Blanes, en el marc del projecte 'L’Arxiuet, patrimoni i arxiu per a infants i joves', que té l’objectiu d’apropar el patrimoni local als més joves. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Colla Gegantera de Blanes.
La construcció del capgròs s'ha encarregat al Taller Aglà de Cassà de la Selva, especialitzat en la creació en diferents àmbits: des de l'escultura i la pintura fins a la il·lustració, el disseny gràfic i la producció audiovisual. Clara Anglada ha donat forma a L'Home dels Nassos de Blanes, del qual s’ha mantingut en secret l’aspecte final per preservar la sorpresa fins al dia de la presentació.
Un cop feta la cerimònia de presentació davant la Font Gòtica, l’Home dels Nassos recorrerà els carrers del nucli històric de Blanes acompanyat per la música de la Xaranga Musical 'Buidant la Bota', que ja va participar amb èxit en la darrera Festa Major.
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- Els Bombers evacuen 12 persones d’una casa rural a Sant Feliu de Pallerols per la crescuda d’una riera
- El temporal arrossega una balena morta fins a la costa de Platja d'Aro
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter
- Llevantada en directe: Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera
- Pilar Montojo, xef de cuina vegetariana: “Abans ser vegetarià era com aquell qui tenia un hobby o ganes d'anar al revés del món"
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar