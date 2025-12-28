La ‘revolta’ literària de l’olivater
Custodio Pérez, autor desconegut que es va convertir en fenomen després de passar pel programa de David Broncano, va veure com la seva trilogia, publicada a Temas de Hoy, era al número u de vendes a Amazon.
Marisa de Dios
De collir olives a Jaén i dedicar-se a cuidar la seva sogra a veure com les seves novel·les arriben al número u a Amazon a Espanya, per davant de supervendes com Dan Brown i Ken Follett. Aquesta és la meteòrica carrera que s’ha forjat en els últims mesos Custodio Pérez, un escriptor autodidacte que, després de la seva visita a La revuelta de David Broncano (TVE), s’ha convertit en un inesperat fenomen literari. La seva trilogia de thriller, Andalucía negra, que va començar autopublicant, va sortir a finals de novembre a la venda de la mà de Temas de Hoy (Planeta). La vida de Custodio va començar a canviar el setembre passat, quan va acudir de públic al programa de La 1 i, després de regalar els seus llibres a Broncano, el va desafiar a avisar-lo si algun dia li fallava algun convidat. Poques setmanes després, el seu somni es va complir i va tornar a trepitjar el plató del show de TVE, ara ja com a entrevistat estrella.
"Va ser una bogeria, perquè em van trucar a les 12.30 i a les cinc havia de ser a Madrid, i jo visc a Pegalajar (Jaén)", recorda Custodio. Però tenia ben clar que era una oportunitat que no podia deixar escapar. "No m’ho vaig pensar. És que sense ells no estaria on soc actualment. L’hi dec tot a La revuelta i a tota la gent que m’ha donat tant de suport després de veure’m al programa, perquè abans em movia pels salons del manga i no triomfava gaire", reconeix aquest prolífic autor a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari.
Perquè en menys de dos anys, ha escrit nou llibres. "No paro, però també són novel·les curtes", puntualitza. L’argument de la primera se li va acudir mentre picava oliveres al camp. "La idea em va passar pel cap com si fos una pel·lícula", rememora el fan de Stephen King sobre com va escriure la primera novel·la d’ Andalucía negra, Granada oscura, en què combina els assassinats amb un cas de nadons robats.
Assassinats i sexe
Després van arribar El mar de los olivos i El triángulo del sur, ambientades entre Jaén, Granada, Còrdova i Màlaga, seguint amb la seva ruta turística andalusa. Els protagonistes són uns joves policies i guàrdies civils que s’enfronten a escabrosos crims, i la narració no escatima en escenes de sexe. "Són agents molt normals, dels que et pots trobar al carrer", els descriu Custodio, que va escriure la seva primera obra al mòbil, sense tenir cap formació específica. "Després he fet diversos cursos. Però al final veus que tots són pràcticament el mateix i que l’única manera d’evolucionar és escrivint i llegint molt", considera. Les seves novel·les de referència són molt variades: "La saga Reina roja, Carrie, les de Carmen Mola, Donato Carrisi, Megan Maxwell...".
De la Iglesia i Segura
"L’altre dia vaig estar en una llibreria i la meva novel·la era al costat de la de Donato Carrisi. Quina emoció estar allà amb un dels meus ídols!", afirma. "Tampoc em crec haver sigut número u en vendes, per sobre de Dan Brown", confessa.
Custodio diu que li agradaria que, si un dia Andalucía negra arriba a materialitzar-se en una pel·lícula o una sèrie, la protagonitzessin Hugo Silva i Santiago Segura i la dirigís Álex de la Iglesia. Ell, de moment, segueix amb el turbo posat. "L’any que ve espero que surti la segona part d’Andalucía negra", comparteix. Però tampoc vol limitar-se al thriller: "Tinc al cap una novel·la històrica d’aventures". I per descomptat, espera tornar a presentar aviat aquestes obres al programa de La revuelta.
