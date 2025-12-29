Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lucrecia, Los Manolos i Los Sirex seran al cicle Sona Amer

El cicle fa enguany deu anys amb sis concerts que tindran lloc entre el gener i el març de l’any vinent al Teatre El Casal del municipi

La cantant i pianista Lucrecia al Teatre de Sarrià.

La cantant i pianista Lucrecia al Teatre de Sarrià. / Martí Escudé

Ariadna Sala

Ariadna Sala

Amer

El festival musical Sona Amer portarà en la seva desena edició un cartell de luxe que inclourà llegendes musicals com ara Lucrecia, Los Manolos i Los Sirex. Després de deu anys, el cicle de concerts tornarà al Teatre El Casal del municipi en una programació de sis concerts que tindran lloc entre el gener i el març vinent amb una combinació de veus internacionals guardonades amb el Grammy i nous talents de la música en directe.

El cartell del cicle arrencarà el 11 de gener amb Los Manolos, referents de la rumba catalana i icones olímpíques gràcies al seu Amics per sempre. El dia 18, Los Sirex li prendran el relleu amb un concert on sonaran els seus exitosos La Escoba o Que se mueran los feos.

Durant el febrer hi haurà dos concerts més. D’una banda, el 8 de febrer, el protagonista serà la Sant Andreu Jazz Band, liderada per Joan Chamorro i formada per membres d’entre 6 i 21 anys. L’actuació girarà al voltant de dos eixos: el 20è aniversari de la seva trajectòria amb la presentació del disc Jazzing 16, i l’homenatge que la banda farà a Duke Ellington.

El valencià Borja Penalba actuarà el 22 de febrer acompanyat del pianista Vicent Colonques per presentar el concert íntim i poètic Giròvac, que combina sensibilitat i arrel mediterrània.

El cicle seguirà amb un concert l’1 de març a càrrec de la cantant estatunidenca Sheryl Youngblood, guardonada amb un Gospel Grammy Award i d’un Premi Stella, i que oferirà un concert exclusiu a les comarques gironines amb una banda de Blues lideraa per Tota Blues i José Luis Pardo.

Finalment, el 22 de març serà el torn de la cantant, pianista i compositora Lucrecia, que tancarà el festival amb la presentació del seu espectacle 30 anys de salsa, son i boleros, amb el qual celebra 30 anys de carrera. D’aquesta manera, en farà l’estrena a les comarques gironines després d’haver iniciat la gira amb dos concerts que farà avui i demàal Teatre de Sarrià. També passarà per Alemanya amb l’Orquestra Filharmònica de la Radiotelevisió Alemanya i la Filharmònica de Colònia. L’artista cubana està establerta entre Amèrica i Catalunya i és guanyadora d’un Grammy i Latin Grammy.

Els abonaments per als sis concerts amb reserva de localitat ja estan a la venda.

El cicle, organitzat per l’Ajuntament d’Amer i IDEA Associació cultural, ha rebut el segell europeu EFFE Label 2026,2027.

