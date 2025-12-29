Entrevista | Cristina García Rodero Fotògrafa
Cristina García Rodero: «Soc una creadora, la meva finalitat és parlar de la vida»
Premi Nacional de Fotografia, Medalla d’Or al Mèrit en Belles Arts i Treball, sòcia de l’agència Magnum i un marquesat com a reconeixement del rei Felip VI. Cristina García Rodero (Puertollano, 1949) és una referència en la fotografia espanyola. La seva obra España oculta està exposada a l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) fins al 8 de febrer del 2026.
Amparo Soria
L’exposició aborda 15 anys entre 1973 i 1989. Podria fer avui una seqüela de l’Espanya que encara continua oculta?
Bé, em centraria sobretot en els carnavals, que es van prohibir durant 40 anys, i ara la gent jove està recuperant aquestes tradicions. S’estan recuperant carnavals que abans no existien. L’Espanya oculta avui continuaria estant als carnavals; ja és menys oculta, però hi continua havent festes desconegudes. Espanya és gran i té molt poble remot.
Els carnavals continuen sent la seva escenografia favorita?
És que els van disfressar com a festes de primavera i els van prohibir, al·legant que la màscara podia ser utilitzada per cobrar-se venjances. Però l’important era la unió amb l’església i el carnaval. Era un període de llibertat: posar-ho tot potes enlaire, riure’s de tots, fer crítiques socials, polítiques, religioses... Era un temps de llibertat que no interessava que existís perquè trencava l’ordre i la lògica, i es disfrutava del menjar, la beguda i les crítiques.
Com va poder retratar aquestes escenes tan remotes, locals i secretes?
Crec que el mèrit del meu treball és més la informació que vaig donar, com vaig descobrir coses, que la mateixa imatge. Van ser 15 anys d’investigació exhaustiva: trucant a telefonistes, a la Guàrdia Civil, a hotels, bars, rectors, rodamons, firaires, camioners... Preguntant sempre. Vaig fer conèixer coses que es menyspreaven perquè no es coneixien o perquè no interessaven. Espanya mirava més cap al seu futur que cap al seu passat. L’Estat només promocionava festes que atreien turistes, com la Feria de Sevilla, el Rocío i els carnavals de Cadis i Tenerife, que llavors es deien festes de primavera. Abans un anava per Espanya trobant grups de fotògrafs a cada zona que t’explicaven altres festes; ara amb internet saps fins i tot els horaris i detalls de festes de pobles de 2.000 habitants.
En algun va ser conscient que estava fent una feina de cronista d’una Espanya en via d’extinció?
No, jo volia fer un estudi de les nostres tradicions. Era la base per fer una bona feina. Mirar les nostres festes, ritus i tradicions permet entendre la història, l’economia, la geografia. El meu objectiu era fer una bona feina com a fotògrafa, crear una cosa que em donés tranquil·litat d’haver utilitzat bé el meu temps. L’envergadura de la meva feina es va valorar després, quan altres la van apreciar. Des del principi vaig ser ambiciosa, però no sabia quant temps em portaria ni el que trobaria. Coneixia el que coneixíem els espanyols: Els Sanfermines i les Falles, sempre festes de ciutats o capitals que oferien la imatge del país que a l’Estat li interessava.
A través de les seves fotografies es veu com de pintoresques i costumistes resulten des de fora les festes de poble.
Sí, l’interessant és que ens parlen de tot: economia, qui és la seva patrona, per què aquesta devoció, qui la va tallar... Tot això explicat per una fotògrafa forastera amb ulls verges, amb sorpresa, volent captar-ho tot. Els nens descansant amb Fanta, esperant la processó del Crist, ballant durant hores amb serietat i vitalitat... Són detalls que emocionen.
Eren pobles castigats, que encara semblaven viure en la postguerra. No obstant, a les seves fotos també hi ha felicitat.
La gent s’adaptava al que tenia per sobreviure; això és saviesa. La intel·ligència consisteix a adaptar-se de seguida a les circumstàncies, i la intuïció és l’experiència de tota la vida expressada en fraccions de segon. Les festes permetien homes i dones, vidus o solters, disfrutar de la vida, ballar i ser feliços tot i que la vida fos dura.
I davant aquesta felicitat, i en el marc d’aquestes festes, la mort travessa tota la col·lecció.
Sí, una mort sense morts, perquè el que feien ficant-se als taüts era celebrar la vida, agrair que continuen vius. Es feia molt a Galícia. No és mort, és vida, persones que es van encomanar a una verge o a Crist. Mostraven el seu drama i el seu agraïment: havien estat en perill de mort però la verge els havia salvat. Recordo una dona que va venir des de l’Argentina perquè l’havien salvat de la mort i la portaven en un taüt els seus familiars i amics. Una d’elles li feia fotos amb una Polaroid i les hi donava. Ella treia una mà del taüt, les mirava i les hi tornava. Anava amb un ventall perquè era juliol i feia una calor espantosa.
Ha rebut el Premio Nacional de Fotografia, dues Medalles d’Or al Mèrit per Belles Arts i per Treball i ni més ni menys que un marquesat. Li’n falta algun?
[Riu] No ho sé. Tots els premis són un regal. L’important per a qualsevol creador és que valorin el seu treball, que no passi desapercebut. Que la gent l’entengui i el valori. Els premis són un reconeixement, un gest generós que agraeixo molt.
Ara qualsevol té una càmera o un mòbil, i els diaris i revistes que abans sostenien la fotografia estan desapareixent
Com veu la fotografia avui?
Pitjor encara, més precària. Ara qualsevol té una càmera o un mòbil, i els diaris i revistes que abans sostenien la fotografia estan desapareixent. Els fotògrafs es queden sense feina o són menys valorats. En conflictes, hi ha fotògrafs que moren per inexperiència. Abans Vietnam, després Iugoslàvia, ara Israel, que ja no respecta ningú i on van 300 periodistes i fotògrafs assassinats sense contemplacions, com els nens. Cal coneixement per evitar problemes. La precarietat i els riscos són enormes.
Mai s’ha considerat fotoperiodista, tot i que Magnum la va fitxar el 2005.
És que no sento tant l’instint de la premsa. Soc una creadora, no vaig a buscar la notícia, no és la meva finalitat. La meva finalitat és parlar de la vida i fer una bona feina fotogràfica. Si el volen publicar en una revista o en un llibre, o on sigui, formidable. Però vull obrir els ulls al món.
