TV3 tanca l'any amb la millor xifra d'audiència dels últims cinc anys
La plataforma 3Cat supera els 240 milions de reproduccions, mentre que Catalunya Ràdio ha tancat l’any amb més de 680.000 oients
Alba Giraldo
TV3 ha registrat durant aquest any una quota mitjana de pantalla del 14,2%, mig punt més que durant l’any 2024 i essent la millor xifra dels últims cinc anys. La cadena pública encadena el seu 16è any consecutiu com a líder, amb un avantatge de cinc punts per sobre de TVE, segons les dades de Kantar Media. El lideratge es manté en prime time (15,4%) i també durant les franges diàries (14,8%) amb millores de mig punt en ambdues franges. A més, TV3 és la cadena generalista més ben valorada per l’audiència amb una nota mitjana de 8,3.
Pel que fa a la quota de grup, 3Cat ha arribat al 17,9%, sis dècimes més que l’any anterior, i essent el seu millor resultat des de 2019. El canal informatiu 3CatInfo (abans 3/24) ha obtingut un 1,6% de quota, la xifra més elevada des de 2020. Catalunya Ràdio ha tancat el 2025 amb la dada d’audiència més alta de la seva història: 680.000 oients cada dia, segons l’Estudi General de Mitjans (EGM), un 7% més que el rècord anterior de 2017. El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ustrell, més 458.000 oients diaris, un 11% més que el 2024, mentre que El suplement, amb Roger Escapa, aconsegueix 489.000 oients els caps de setmana i lidera els dissabtes. Els dos espais també són els més escoltats en digital, amb prop de 170.000 dispositius únics mensuals.
3Cat, la tercera més escollida
D’altra banda, la plataforma 3Cat s’ha consolidat com la tercera més escollida pels catalans i registra prop de 240 milions de reproduccions el 2025, superant les dades de l’any anterior. El mes de març va batre un rècord amb 23,5 milions de reproduccions, i la plataforma ja té quasi 1,6 milions d’usuaris registrats. A les xarxes socials, el grup té més de 2.620 milions de visualitzacions de vídeo, un 25% més que el 2024.
Pel que fa als programes, els informatius són un any més un dels grans pilars de 3Cat, amb les tres edicions dels Telenotícies com a líders amb un 25% de quota. En el cas dels Matins, té un 17,5%, la seva millor dada des de 2020, i 76.000 dispositius únics connectats al mes. Els programes 30 minuts i Sense ficció sumen dos milions de reproduccions digitals cadascun. Pel que fa a l’entreteniment, destaca l’estrena de la tercera temporada de La travessa, que ha superat 1,3 milions de reproduccions.
