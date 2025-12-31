El conte del Trencanous tornarà a prendre vida a l'Auditori de Girona
L’espectacle de Ballet de Catalunya arriba amb les entrades exhaurides i amb una posada en escena de coreografies i efectes visuals que ja ha passat per escenaris de Catalunya i Madrid
El gran clàssic de la història del ballet, El Trencanous, arribarà aquest diumenge a les 18 h a la Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona amb totes les entrades exhaurides. La companyia de dansa Ballet de Catalunya s’encarregarà de donar vida a la Clara, el Príncep Trencanous, la Fada, Drosselmeyer, el Rei Ratolí i al Capità en un espectacle d’uns 125 minuts de durada amb un interval de 20 minuts de pausa.
L’obra que ha posat damunt escenaris de tot el món la perícia de grans intèrprets del ballet i la dansa gràcies a la música de Piotr Ilix Txaikovski té, en aquesta ocasió, la direcció artística de Leo Sorribes, que fa uns mesos va ser nomenat director de Ballet de Catalunya, substituint a Elias Garcia, qui fou davant el timó des dels inicis de la companyia. Amb tot, Carcia s’ha encarregat de l’adaptació coreogràfica juntament amb Marius Petipa.
Pel que fa als intèrprets, el repartiment anirà a càrrec d’Anna Löycke (Clara); David Garcia (Príncep Trencanous); Barbara Almeida (Clara petita); Shiori Kimura (Fada); Ylian Feytis (Drosselmeyer); Giovanni Caporusso (Rei Ratolí); i Paolo Calo (El Capità). Abans de l’actuació, a les 17.15 h, el director artístic oferirà a la Sala Petitat de l’Auditori una xerrada per donar detalls de la producció.
Seguint l’argument de l’obra que l’escriptor alemany Ernst Theodor Amadeus Hoffmann escrigué el 1816, l’espectacle té lloc dins la casa d’una família amb dos fills: la Clara i en Fritz, durant el dia de Nadal. Durant la festa hi haurà molts convidats, i Drosselmeyer, el padrí de la Clara, serà el més esperat. Aquest any, l’acompanya el seu nebot i a més, porta molts regals, entre els quals una caixa de soldats de joguina per en Fritz i un Trencanous vestit de soldat per a la Clara que serà el punt de partida de la història.
Amb una posada en escena que combina coreografies i efectes visuals, la Clara s’haurà d’enfrontar a un exèrcit de ratolins entremaliats en un viatge cap al Regne dels Dolços.
La producció de Ballet de Catalunya ha fet gira durant el desembre per escenaris de Cornellà de Llobregat, Olesa de Montserrat (amb tres sessions programades) i Madrid. A més, és un espectacle programat per l’Auditori de Girona durant l’època nadalenca.
Miki Núñez i altres concerts
L’espectacle s’emmarca dins el cicle Nadal a l’Auditori que l’equipament clourà el diumenge 10 de gener amb el concert del català Miki Núñez. Durant el mes de gener, l’Auditori de Girona també acollirà els concerts de Rafa Sánchez de La Unión (17 de gener), Ual·la! (18 de gener), Homenatge a Gato Barbieri (23 de gener), Cage Reload (30 de gener), Playmodes (30 i 31 de gener) i Simfonia del Nou Món (31 de gener). Les entrades es poden adquirir a la pàgina web de l’Auditori.
