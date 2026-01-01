'A la freska' de Figa Flawas encapçala el rànquing dels videoclips en català més vistos a YouTube el 2025
El duo vallenc lidera la llista per segon any consecutiu i els segueixen The Tyets, La Fúmiga i Ivan Herzog
'A la freska' de Figa Flawas és el videoclip en català més vist a YouTube el 2025 amb prop d'1,4 milions de reproduccions. És el segon any consecutiu que el duo vallenc lidera la llista, després que al 2024 guanyés amb els 3,4 milions de 'La Marina sta morena'. El segon lloc és per The Tyets amb 'Tàndem', que registra 695.200 visualitzacions i completa el podi 'La penúltima' de La Fúmiga amb 481.700. Ivan Herzog segueix als valencians amb 'Et prometo' que assoleix 410.200 reproduccions. Els clips en català publicats el 2025 acumulen 17,5 milions de visualitzacions, un 42% menys que el 2024. És la pitjor dada des del 2020, quan es va arribar als 16 milions i la quarta pitjor des que Enderrock va començar a fer el rànquing ara fa 10 anys.
El rànquing també inclou el comiat d'Stay Homas amb Figa Flawas 'Espurna' amb 398.000 reproduccions, Suu amb 'Tan clar' amb 375.700, Doctor Prats amb 'Aeròbic' amb 354.000 i els Catarres amb 'La fortuna' i la col·laboració valenciana entre Naina i La Fúmiga 'No sé ballar' amb 342.000.
Altres videoclips que destaca la llista són les propostes familiars d'El Pot Petit amb 'Soc l'unicorn' i Els Atrapasomnis amb 'Renta't les dents', així com les peces audiovisuals d'Alfred Garcia i Álvaro Soler 'Estrella'. Els 100 videoclips en català més vistos han sumat 13.556.100 reproduccions i representen un 79% del total de consum de clips en català publicats aquest any.
Els clips de The Tyets, els més reproduïts
Tot i que Figa Flawas han guanyat el rànquing de reproduccions de videoclips en català, la llista d'Enderrock destaca que els mataronins The Tyets són els artistes amb més videoclips vistos a la plataforma. Tot plegat, amb quatre clips que han acompanyat el llançament del nou disc Cafè pels més cafeteros: 'Tàndem', 'Si ho deixéssim tot', 'Camila' (amb Estopa) i 'A fora plou'. Aquests clips ocupen respectivament les posicions 2, 4, 11 i 22 del rànquing.
Els clips de Figa Flawas i The Tyets sumen 3.100.000 visualitzacions i representen prop del 18% del total de reproduccions de videoclips en català produïts durant el 2025.
