El CaixaForum Girona ha tancat el 2025 superant els 82.000 visitants
L’exposició «Naufragis. Arqueologia submergida» va ser la més visitada amb més de 32.000 habitants, i «Còmic. Somnis i història» ja supera els 18.000 i es podrà veure fins al febrer
ACN
El CaixaForum Girona ha tancat el 2025 amb un total de 82.732 visitants. De tota l’activitat expositiva i cultural de l’equipament, el més visitat van ser les exposicions Naufragis. Arqueologia submergida (20/3 fins al 24/8) amb 32.785 visitants; i Còmic. Somnis i història, inaugurada el 2 d’octubre i que s’allargarà fins al 15 de febrer, amb 18.324 visitants.
El 2024, l'equipament va tancar amb prop de 84.000 visitants, mentre que el 2023 va tancar amb uns 71.000.
L’estrena per la pròxima temporada es farà el 24 de març amb la mostra La botànica en l’art. Les plantes a les col·leccions del Museu del Prado. Aquesta exposició comptarà amb 53 obres del museu madrileny que tenen les plantes com a temàtica principal per mostrar la riquesa de la seva representació al llarg dels segles. En aquest sentit, la mostra tindrà quatre seccions per diferenciar els diferents significats de les plantes en l’art més enllà de la seva funció estètica o com a escenari, sinó també com a eina emocional. L’exposició també es concep com una eina per combatre la ceguera vegetal i inclou fotografies botàniques de Paula Codoñer amb l’objectiu d’afavorir la identificació de les espècies a les obres. A més, es potenciarà l’experiència sensorial del públic incloent estacions olfactives que recreen diverses aromes inspirades en les obres i elaborats per Iberchem.
Comissariada per Eduardo Barba, contindrà obres com La Verge amb el Nen, sant Joan i àngels, de Lucas Cranach el Vell; Bodegó de flors, de Jan van Kessel el Vell; Florer, de Jan Brueghel el Vell; Escena bàquica,de Nicolas Poussin; Parada de flors, de María Luisa de la Riva y Callol de Muñoz, i Un bosc de palmeres (Elx), de Carlos de Haes, aquesta exposició permet centrar l’atenció en aquests elements sovint ignorats per revisar la seva rellevància i la seva importància simbòlica en les obres d’art. A més, convida a qüestionar la nostra forma de contemplar-les i la idea que tenim d’elles des de la consciència ecològica.
Rubens triomfa a Barcelona
Pel que fa al CaixaForum Barcelona, va registrar un augment del 15,09% de visitants amb un total de 585.575 durant l’any passat, respecte als 508.796 de 2024. En aquest cas, l’exposició més visitada ha estat Rubens i els artistes del Barroc flamenc, que va rebre 130.188 visitants. La segueix Temps incerts. Alemanya entreguerres amb 94.300 visitants. Pel que fa al CosmoCaixa, va registrar un augment del 0,79% dels visitants amb un total d’1.190.965 aquest 2025 respecte als 1.181.600 de l’any anterior. La mostra més visitada: Extraterrestres. Hi ha vida fora de la terra?, que es podrà visitar fins al 30 d’agost d’enguany i que fins al 31 de desembre va rebre 597.872 visitants.
L’experiència immersiva Som Natura, que es va inaugurar el passat 17 de desembre al CaixaForum i estarà al centre fins al 6 d’abril de 2026, ha rebut un total de 84.759 visitants fins al 31 de desembre de 2025. El 26 de març de 2026 s’estrenarà al CaixaForum l’exposició Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura, una col·laboració amb el Centre Pompidou de París que aquesta vegada permetrà indagar la genialitat de l’artista Henri Matisse centrant-se en la trajectòria, l’evolució, l’abast i la influència del pintor francès. Aquesta mostra farà parada a Barcelona, on es podrà veure fins al 16 d’agost de 2026. Pel que fa a la mostra Desenfocat. Una altra visió de l’art, en col·laboració amb el Musée de l’Orangerie de París, es podrà veure del 20 de maig al 27 de setembre de 2026. Partint de la sèrie Nanúfars de Monet, s’oferirà una mostra col·lectiva que explora la tècnica del borrós en l’art, especialment el contemporani.
