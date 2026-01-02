L'obra "Botes de vaquer" de Francesc Duch Casanova, finalista del Premi Josep Pla
La gala d’entrega del guardó, on també s’entregarà el Premi Nadal, tindrà lloc el 6 de gener a l’Hotel Palace de Barcelona
ACN
L’escriptor gironí Francesc Duch Casanova ha estat un dels nominats al Premi Josep Pla 2026 per l’obra Botes de vaquer. Duch va guanyar l'any passat el premi Joaquim Ruyra de narrativa dins la 61a edició del Recvll amb Vòrtex. El guardó també ha nominat El combat contra el desencís, de Regina Climacus (pseudònim); La terra de Trapananda, de Laura Millan; L’altra de Pepa Pla (pseudònim), i Si les parets parlessin, de Rita de Vallalta (pseudònim).
En total, es van presentar 42 obres al guardó. D’altra banda, també s'han anunciat els finalistes del Premi Nadal de Novel·la, amb les obres són Edoardo C., d’Alba Ramírez Roeznillo; El agente de África, de Marius de Montenoir (pseudònim); Ruge otro día estival, d’Oriol Arce (pseudònim); Las urracas, de Paula Gil, i La Musique, de Clara Schumann (pseudònim). En aquest cas, s’hi van presentar 1.207 obres.
Els guardons s’entregaran el 6 de gener a l’Hotel Palace de Barcelona. El jurat del Premi Nadal de Novel·la 2026 està format per Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos i Emili Rosales. La seva dotació és de 30.000 euros.
En el cas del jurat d’aquest Premi Josep Pla 2026, el formen Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano i Glòria Gasch. La seva dotació econòmica és de 10.000 euros.
