Ferran Orriols encetarà el cicle Anticongelant de l'Ateneu 24 de juny de Girona
Sweet Marta&The Blues Shakers, Celobert o Bécquer són alguns dels grups que participaran d’una programació de 8 concerts entre el gener i el març
L’Ateneu 24 de Juny de Girona portarà enguany com a caps de cartell del seu cicle Anticongelant el folk de Ferran Orriols, que presentarà el seu segon disc després de l’exitós PLATA (GCR, 2023); i la banda de blues Sweet Marta&The Blues Shakers liderada per la saltenca Marta Suñé.
El cicle tindrà vuit concerts que es faran els dissabtes a les 8 h a la seu de l’Ateneu, entre el 10 de gener i el 28 de febrer. Els gironins Bécquer iniciaran els concerts amb la presentació del seu últim treball Bring Back My Summer, que van enregistrar el 2024 i que barreja pop, emo i hard rock.
La cantant, compositora i bateria Nerea Bassart els prendrà el relleu el 17 de gener amb la presentació del seu tercer disc Sense casc, que arriba després dels sons funk, pop i rock dels seus treballs anteriors, Soroll i Presons, i on fa un pas endavant amb una barreja de soul, música urbana i sintetitzadors.
Elle León Gallagher, irlandesa establerta a Barcelona, actuarà el 24 de gener per presentar el disc A Chara, gravat en directe amb la banda que l’acompanya a l’escenari i on parla de temes tan humans com les relacions, amistats, el dol o la vida laboral. L’artista va publicar el seu primer disc The Musical el 2022 i diversos senzills, com ara una versió de la cançó tradicional Black is the Colour.
El grup Electro Ma Non Troppo, format per la soprano Neus Llorens (veu i samplers) i el productor Ignasi Bosch (programació i sintetitzadors) actuarà el 31 de gener amb la seva proposta que parteix de peces clàssiques del Barroc per dur-les al terreny de l’electrònica voluble.
Borrisol (Albert Rams) encetarà el 7 de febrer els concerts del segon mes del cicle amb DOL, el seu segon disc que consta de 12 cançons on reflexiona sobre la mort, el pas del temps, els canvis, les pèrdues i la forma d’afrontar-ho. Rams ha format part de projectes com MiNE!, Falciots Ninja, Alavedra, Virtudes, Capità Moore i Dan Peralbo i El Comboi.
El torn de Ferran Orriols serà el 14 de febrer amb la presentació del seu nou disc Darrere els horts, que ha rebut molt bones crítiques de mitjans especialitzats del Regne Unit com Shidig! Magazine, Songlines i KLOF Mag. A més, la cançó Dol, que dona títol al disc, va sonar a la BBC 6 Music britànica dins el programa de Cerys Matthews (cantant del grup Catatonia). Orriols també participarà al Manchester Folk Festival que tindrà lloc a la ciutat britànica entre el 19 i el 21 de març.
El grup cassanenc Celobert actuarà al cicle el 21 de febrer per presentar el seu EP Xamfrà (2026), el primer de tres EP que formaran el seu segon àlbum d’estudi. Els tres joves que conformen el grup, Laia, Miquel i Martí, van decidir fundar la banda el 2023 i ja tenen a l’esquena el seu àlbum de debut Llum (2024) i l’EP Ombres (2025).
Sweet Marta &The Blues Shakers tancaran el cicle el 28 de febrer amb un repertori que combina les composicions pròpies i les versions de clàssics d’artistes com Junior Wells, Koko Taylor o George Harmonica Smith.
