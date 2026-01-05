Nous llançaments
L’editorial Devir aposta pel manga de creació local i en català
L’empresa barcelonina, que ja és líder en la promoció del català a través del joc, vol consolidar-se com a referent en manga i còmic en català amb la publicació de "Mathland"
Vol «construir una línia de manga en català sòlida i tant consistent com atractiva»
Carol Álvarez
El fenomen manga va arribar fa uns anys per quedar-se, però l’eclosió que viu en els últims temps sembla no tenir sostre: la lectura de vinyetes d’estil japonès ha penetrat totes les edats i s’ha estès en la demografia femenina. A Catalunya, una de les puntes de llança de l’èxit del gènere va ser la bomba de Bola de drac a través de TV3, en català, i aquesta estela s’ha renovat en les generacions següents a través d’hereus tan robustos com Pokemon, Naruto i Guardians de la nit.
El sector editorial ha pres també nota del que agrada als infants i adolescents lectors i Devir és bona prova d’això. L’empresa barcelonina, amb una presència dominant en el mercat dels jocs de taula, va recuperar fa uns mesos la seva línia editorial centrada en còmics i manga que fa anys havia tancat, i ho ha fet amb un grapat d’apostes interessants, per a públics amplis i amb una cuidada selecció basada en els títols que van quedar orfes d’editora arran del tancament d’ECC, com el supervendes Diari d’una apotecària.
En realitat, Devir vol anar molt més enllà, amb tot. "Volem construir una línia de manga de creació local que funcioni com un segell editorial propi dins de la casa", explica a EL PERIÓDICO Andrea Borrell, editora de manga i còmic a Devir.
L’editorial inaugurarà aquest 2026 la seva línia de producció pròpia Mathland, el talismà aritmètic, un manga de fantasia adreçat als joves que a través d’endevinalles i una gran aventura explicarà conceptes matemàtics d’una manera amena i divertida i el publicarà tant en castellà com en català.
No trigarà a veure la llum el segon volum de la col·lecció Mathland: la venjança de l’esquadró hipergeomètric, també tant en català com en castellà.
Andrea Borrell remarca que l’ambició de l’editorial és convertir-se en referent en manga i còmic en català, "ampliant l’oferta disponible i contribuint de manera activa a la normalització editorial del català en el sector".
I recorda que Devir ja és una empresa pionera i líder en la promoció i normalització del català a través del joc, defensa el projecte que aspira a "construir una línia de manga en català independent, sòlida i tant consistent com atractiva."
En la presentació de novetats al Saló Manga Barcelona, l’editorial barcelonina ja va mostrar el seu interès per implicar escoles i iniciatives pedagògiques en el pròxim llançament de Mathland, que té com a guionista Pedro Martínez, professor d’Història i mangaka, i il·lustracions de Sonia Müller. El manga va tenir una primera vida en la fallida editorial ECC només en castellà i es va esgotar, de manera que el rescat de l’obra serà tot un revulsiu per a la difusió de la publicació, que arribarà amb sobrecobertes noves al segell Devir.
En la línia d’impulsar la producció local de manga, l’editorial també anima creadors amb projectes que no han vist la llum per tal que enviïn les seves propostes a Devir, que continua treballant activament en l’ampliació del seu catàleg per aquest vessant juntament amb les publicacions amb llicència japonesa com ara Villano de vacaciones o Nozaki y su revista mensual para chicas, en una diversificació de gèneres i audiències.
