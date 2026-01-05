L’escriptor Lluís Busquets i Grabulosa publica el seu tercer dietari
L’autor garrotxí assegura que escriure un dietari ajuda a no distorsionar la realitat: «Ordenes idees, repenses esdeveniments, t’obligues d’alguna manera a ser fidel amb tu»
Redacció
L’escriptor i periodista Lluís Busquets i Grabulosa, col·laborador de Diari de Girona, ha publicat el seu tercer dietari memorialístic, Sense alçar la ploma (Parnass), que abasta des de 2013 fins a 2017, que van ser anys de la seva jubilació però també dinàmics. L’autor explica que escriure un dietari ajuda a no distorsionar la realitat: «Ordenes idees, repenses esdeveniments, t’obligues d’alguna manera a ser fidel amb tu».
En aquest volum reflecteix els llibres que va escrivint en altres gèneres, els articles que va publicant, la seva impressió de com evoluciona el procés independentista, el seu contacte directe amb líders polítics i amb altres intel·lectuals i artistes, l’evolució de l’Església, els seus viatges amb la família, les seqüeles d’una malaltia, la vida del seu fill, la mort del seu germà i altres experiències, tant personals com a comunitàries.
Busquets ho publica amb el mateix compromís de sinceritat davant del lector que té quan exerceix el periodisme: «Un periodista d’opinió, com l’és un servidor, té el que els entesos denominen ‘pacte de la veritat amb el lector’, i aquí es juga la credibilitat». «Diria que un dietarista amb voluntat de deixar una memòria escrita encara ha de complir millor aquest pacte», afegeix.
L’escriptor Agustí Pons afirma en el pròleg que «sota la imatge d’un savi enciclopèdic s’amaga un personatge capaç d’analitzar la realitat amb lucidesa implacable», perquè coneix l’ànima humana i tots els ressorts que l’empenyen, diu.
Els tres volums de dietaris superen els 20 anys de vivències i de reflexió sobre els problemes sociopolítics que li preocupen. Els dos anteriors són Mirall ustori, sobre 1981-87 (Parnass 2000), i Embastis i piripius, sobre 1999-2007 (Parnass 2022), on ja explicava la seva vida professional i personal, fonamentalment entre Barcelona i Olot.
Lluís Busquets i Grabulosa (Olot, 1947) ha estat professor de llengua i literatura; periodista; autor d’uns 100 llibres de tots els gèneres; doctor en Filologia Catalana; llicenciat en Filologia Hispànica, Filosofia, Teologia i Ciències de la Informació; i és membre de la junta de l’Associació Cristianisme al segle XXI i del consell de redacció d’El Pregó.
