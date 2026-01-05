Les sèries més esperades del 2026
Repassem alguns dels nous títols i esperades noves temporades d'aquest 2026
Primers d’any, hora de posar-nos seriosos amb l’agenda i (intentar) organitzar-nos per assimilar tot el que ens queda per davant. Tot indica que, de nou, serà un any dens i interessant quant a sèries: no ha sigut cap drama engreixar la llista fins a arribar a les 26 per al 2026. I el millor de tot és que sempre vindran sorpreses pel camí. És l’emoció imprevisible de l’última edat daurada de la narrativa serialitzada.
‘Salvador’ | Netflix, 6 de febrer
Creat per Aitor Gabilondo (Patria) i dirigit per Daniel Calparsoro, aquest drama d’acció explica la història de Salvador (Luis Tosar), un tècnic d’emergències sanitàries una mica torturat que descobreix que la seva filla, Milena (Candela Arestegui), s’ha ficat en un grup neonazi anomenat White Souls. Apunta a primer fenomen de la ficció espanyola del 2026.
‘The undertow’ | Netflix, data per confirmar.
En aquest thriller adaptat de la noruega Twin, Jamie Dornan i Mackenzie Davis encarnen un matrimoni infeliç que veu com la seva vida comença a trontollar amb la reaparició del germà bessó del marit (també Dornan, així és). En la direcció, Jeremy Lovering, segona unitat d’Edgar Wright i signant de la segona temporada de Slow horses.
‘The death of Bunny Munro’ | SkyShowtime, 30 de gener.
Nick Cave i Warren Ellis posen banda sonora a l’adaptació de la segona novel·la del primer. Després del suïcidi de la seva dona, Bunny Munro (Matt Smith), venedor ambulant addicte al sexe, s’emporta el seu fill de road trip per Sussex quan un assassí en sèrie s’aproxima a la regió. Les crítiques són enormement encoratjadores.
‘The Pitt’ (Temporada 2) | HBO Max, 9 de gener.
The Pitt és a punt de tornar. Des del principi va ser dissenyada com una sèrie que pogués tornar cada any i des del gener fins a l’abril ens mantindrà en suspens amb les tribulacions del Dr. Michael Robby Robinavitch (Noah Wyle) i el conjunt d’estressats metges, infermers i auxiliars d’un hospital de traumatologia tan ben considerat com mal finançat.
‘Euphoria’ (Temporada 3) | HBO Max, abril.
Més de quatre anys després de l’estrena del seu anterior episodi, el drama (ja no tan) juvenil de Sam Levinson torna. I, pel que sembla, amb tota la seva ambició formal i intensitat sentimental intactes. Segons va revelar el mateix creador en un esdeveniment a Londres, Rue (Zendaya) té deutes i Cassie (Sydney Sweeney) i Nate (Jacob Elordi) ¡es casaran!
‘Portobello’ | HBO Max, març.
Quatre anys després de l’excel·lent Interior noche, el venerable cineasta Marco Bellocchio torna a les sèries amb aquest recordatori d’un dels pitjors errors judicials en la història d’Itàlia: l’arrest i empresonament del presentador televisiu Enzo Tortora (Fabrizio Gifuni) per càrrecs de tràfic de drogues i associació mafiosa que van resultar ser falsos.
‘Half man’ | HBO Max, data per confirmar.
Després de sorprendre des de Netflix amb l’autobiogràfica comèdia negra Mi reno de peluche, Richard Gadd s’ha passat a HBO per explicar la història crua i intensa (clar) de dos mig germans a través de quatre dècades, des que es van conèixer com a adolescents fins que es van distanciar com a adults. La protagonitza ell mateix juntament amb el gran Jamie Bell.
‘Bronca’ (Temporada 2)| Netflix, data per confirmar.
La primera temporada va ser una de les sorpreses del 2023: una comèdia dramàtica imprevisible i plena de matisos, crònica en clarobscur de l’experiència asiaticonord-americana. En la segona assistirem a una esbroncada, aquesta vegada amb nous personatges encarnats per, atenció, Oscar Isaac, Carey Mulligan o Cailee Spaeny.
‘Orgullo y prejuicio’| Netflix, data per confirmar.
Ja no servirà per festejar el 250è aniversari del naixement d’Austen, però promet ser un festival de sèrie igualment. L’escriu Dolly Alderton (la del fenomen autobiogràfic de fa uns anys Tot el que sé sobre l’amor) i la dirigeix Euros Heartstopper Lyn. ¿Es convertirà Jack Lowden en el Mr. Darcy definitiu? ¿Per què no l’anomenen Bond d’una vegada?
‘Las siete esferas’ | Netflix, 15 de gener.
El creador de l’influent drama de misteri Broadchurch adapta ara en format minisèrie una obra lleugera i poc coneguda d’Agatha Christie. La jove noble Lady Eileen Bundle Brent (Mia McKenna-Bruce, revelació de How to have sex) es converteix en detectiva aficionada per investigar la broma fatal que va acabar amb el seu (gairebé) promès.
‘El caballero de los siete reinos’ | HBO Max, 19 de gener.
Aquest estiu hi haurà tercera temporada de La Casa del Dragón, spin-off de Joc de trons que respecta el clima ominós de la sèrie mare. En canvi, aquesta adaptació de Los cuentos de Dunk y Egg proposa una visió diferent de Poniente, més autoirònica, malgirbada i relaxada que narra les aventures d’un cavaller errant i el seu escuder.
‘The Boys’ (temporada 5)| Prime Video, 8 d’abril.
Arriba el final de la salvatge sàtira (alhora que sublimació) del gènere superheroic, tot un assalt al trumpisme abans de la famosa 28a temporada de South Park. En aquesta nova temporada, en un món sota els designis de Patriota (Antony Starr), Annie (Erin Moriarty) lluita per organitzar una resistència contra els súpers.
‘Margo tiene problemas de dinero’ | Apple TV, 15 d’abril.
Michelle Pfeiffer i el seu marit, David E. Kelley (Big little lies), uneixen talents en l’adaptació d’A24 de l’àcid llibre de Rufi Thorpe. Elle Fanning fa de filla d’una cambrera de Hooters (Pfeiffer) i un exlluitador professional (Nick Offerman) que, després de quedar-se embarassada del professor d’anglès i decidir tenir-lo, s’obre OnlyFans.
‘Ponies’| SkyShowtime, 30 de gener.
Els amants de l’espionatge no poden deixar passar aquesta creació de Susanna Fogel (Super empollonas) i David Iserson, immersió en els 70 més paranoics amb Emilia Clarke i Haley Lu Richardson com dues secretàries de l’ambaixada nord-americana a Moscou que es converteixen en agents de la CIA després de la misteriosa mort dels seus marits a l’URSS.
‘Los testamentos’ |Disney+, abril.
No haurà passat un any del final de El cuento de la criada i ja n’arribarà la seqüela, adaptació del llibre de Margaret Atwood sobre el pas a la maduresa d’una nova generació de dones de Gilead. Cinèfils, atents: Chase Infiniti, veritable estrella de Una batalla tras otra, és el seu protagonista, Agnes, com s’anomena en la teocràcia a Hannah, filla de June i Luke.
‘Widow’s Bay’ | Apple TV, 29 d’abril.
A veure qui s’atreveix a rebutjar una comèdia de terror dirigida per Hiro Murai (Atlanta, Estación Once) i amb el sempre genial Matthew Rhys com a alcalde d’un poble de l’illa de Nova Anglaterra on tornen a passar, com podem llegir en una nota de premsa, «les velles històries que semblaven massa absurdes per ser veritat». Directa a la llista del millor del 2026.
‘East of Eden’ | Netflix, data per confirmar.
Zoe Kazan s’atreveix a abordar la novel·la de John Steinbeck (Al este del Edén) que el seu avi Elia ja va convertir en obra mestra del cine el 1955. Aborda l’epopeia de dues famílies californianes amb l’esquena ben coberta, això sí: Florence Pugh i Christopher Abbott lideren un repartiment en què també brillarà, com de costum, el mestre Tracy Letts.
‘Carrie’ | Prime Video, data per confirmar.
És fàcil descartar la idea d’una nova versió de Carrie: si ja tenim l’obra mestra de Brian De Palma del 1976, ¿quina falta fa treure res més? Però tot canvia quan se sap que als seus comandaments hi ha Mike Flanagan (The Haunting of Bly Manor), un dels grans autors del terror recent i un bon coneixedor (i adaptador) de l’obra de Stephen King.
‘El castillo’ | Movistar Plus+, data per confirmar.
Isabel Peña i Eduardo Villanueva, cocreadora i coguionista, respectivament, d’Antidisturbios, estan darrere d’aquesta adaptació d’El proxeneta assaig d’investigació de Mabel Lozano sobre l’estratificació del negoci de la prostitució a Espanya. De la direcció s’encarreguen Elena Martín Gimeno (Creatura) i Sandra Romero (Por donde passa el silencio).
‘Yo siempre a veces’ | Movistar Plus+, data per confirmar.
Marta Bassols (Això no és Suècia) i Marta Loza (La concha y El primer dia de la resta de la meva vida) han creat aquesta història d’una mare soltera (per accident) que mira d’obrir-se pas en la cada vegada menys fàcil i complexa Barcelona del segle XXI. Promet equilibris entre el còmic i l’amarg, el cru i el tendre.
‘Ravalejar’| HBO Max i 3Cat, data per confirmar.
La sèrie nacional més esperada de l’any és aquest thriller social sobre la lluita entre progrés i memòria a la Barcelona actual. Pol Rodríguez (Segundo premio) s’inspira en la seva pròpia experiència per parlar d’una família que defensa el que és seu, un restaurant (Can Mosques, transsumpte del veritable Can Lluís) amenaçat per l’especulació immobiliària.
‘Matar a un oso’ | Movistar Plus+, data per confirmar.
Els sempre ambiciosos Jorge i Alberto Sánchez-Cabezudo (La zona, Nos vemos en otra vida) dramatitzen la investigació judicial per la mort de l’os Cachou que va tenir lloc a la Vall d’Aran l’any 2020. En el repartiment podrem trobar vells coneguts dels creadors com Eduard Fernández i Pol López, a més de María Rodríguez Soto, Miki Esparbé o Nora Navas.
‘Blade Runner: 2099’| Prime Video, data per confirmar.
Una de les sèries més infravalorades del 2022 va ser Las luminosas, psycho-thriller sobrenatural que polvoritzava expectatives. Que la creadora, Silka Luisa, sigui al capdavant de la nova seqüela de Blade runner fa pensar que podríem estar davant una cosa valuosa i no gratuïta. Amb Hunter Schafer i Michelle Yeoh.
‘The Boroughs’ | Netflix, data per confirmar.
Stranger things ja ha dit adeu, però queden per veure un parell de sèries produïdes pels seus creadors també a Netflix. The Boroughs explica l’enfrontament d’un grup de jubilats (Bill Pullman, Geena Davis) amb una amenaça extraterrestre. I a Something very bad is going to happen, un casament que es torça.
‘Lanterns’| HBO Max, data per confirmar.
El projecte més interessant de l’Univers DC fins ara ha de ser aquesta revisió de l’univers Llanterna verda amb Kyle Chandler i Aaron Pierre com policies intergalàctics que investiguen un misteri a Nebraska. És, allà queda, una creació a sis mans de Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Perdidos) i el gran guionista de còmics Tom King .
‘Legends’ | Netflix, data per confirmar.
Com en la seva fabulosa The gold, Neil Forsyth s’inspira en fets reals per elevar-lo a un altre thriller segurament colpidor i moralment complex. «És sobre els investigadors de duanes del Regne Unit i com durant els anys 90 alguns d’ells van treballar com infiltrats al món internacional de les drogues», ens explicava en una entrevista fa poc.
