Gerard Romero estrena avui el programa d’esports «Fanzone» a TV3
El programa tindrà el Barça com a gran eix, i l’estrena es farà amb la participació de la futbolista Cata Coll i l’actriu Diana Gómez
3Cat estrena aquest dijous, 8 de gener, Fanzone, el nou programa d’entreteniment esportiu conduït per Gerard Romero. L’espai s’emetrà cada dijous, en directe, a TV3 i a la plataforma 3Cat, després de Polònia.
Fanzone es fa des del Teatre Foment de Molins de Rei, amb una posada en escena de gran format amb públic i un to que vol connectar amb el públic jove i els nous hàbits de consum digital de l’actualitat del Barça i de l’esport.
A través de l’entreteniment i l’actualitat esportiva, el programa vol explicar el pols de la setmana amb una mirada diferent i distesa. Cada programa tindrà un fil conductor. El Barça n’és el gran eix, però el programa també s’obre a l’actualitat d’altres clubs com l’Espanyol, el Girona o el Reial Madrid. L’estrena comptarà amb Cata Coll i l’actriu Diana Gómez. També faran una connexió amb Íñigo Martínez.
A més, el programa obrirà les portes a personalitats dels àmbits cultural i social perquè mostrin el seu vincle amb l’esport i el barcelonisme.
Gerard Romero estarà acompanyat, entre altres, per Víctor Navarro, periodista vinculat a Catràdio. També hi participa Jean‑Marie Dongou, exfutbolista format a La Masia i amb experiència al primer equip del Barça, que aporta mirada futbolística i joc comunicatiu amb el públic.
