El grup OBK arrencarà la gira del seu 35è aniversari a La Mirona de Salt
La banda de música electrònica passarà per més de 40 escenaris de tot Espanya en un tour que s'allargarà fins al febrer del 2027
La banda de música electrònica OBK celebra enguany 35 anys de trajectòria amb una gira que recorrerà més de 40 capitals de província d'Espanya i que arrencarà aquest divendres a la Sala La Mirona de Salt. El concert tindrà lloc a les 22 h, amb obertura de portes a les 21.30 hores. Durant aquest any i fins al febrer de 2027 el grup omplirà grans recintes, amb dates encara per confirmar, en una gira que culminarà amb dos grans concerts a Barcelona, el 30 de desembre de 2026 al Palau Sant Jordi, i en el Movistar Sorra de Madrid el 18 de febrer de 2027.
Segons anuncia la discogràfica en una nota de premsa, la nova gira d'OBK serà un tour en el qual, a més, no sols s'interpretaran els seus grans èxits, sinó que també serà la gira de presentació dels temes del seu nou disc, el primer després de dotze anys sense nou material, que ja ha ofert dos excel·lents avançaments amb els temes Maldita Mujer i Berlín.
Noves cançons
Aquest nou àlbum d'estudi sortirà publicat durant la primavera de 2026. Un treball que promet consolidar la maduresa creativa de Jordi Sánchez i obrir una nova etapa en el seu so, sempre marcant tendència després de més de tres dècades d'èxits.
OBK té una dotzena de discos en el mercat, gairebé mig centenar de singles, nombroses remescles, una quinzena de videoclips -algun d'ells dirigits pel famós director de cinema Juan Antonio Bayona- i més dos milions de còpies venudes. A més, és una de les formacions més taquilleres i amb més convocatòria del panorama musical espanyol.
Alguns dels seus èxits són Historias de amor, El cielo no entiende, La princesa de mis sueños, Dicen, Tú sigue así, Falsa moral , entre altres.
