Els concerts que sacsejaran Catalunya el 2026
L’agenda de concerts torna a desbocar-se amb una allau de cites, sobretot, al Palau Sant Jordi
La línia ascendent de la música en directe, respecte a grans noms i recintes, sembla que se superarà el 2026, any que apunta a un nou rècord de concerts d’estadi i a una altíssima ocupació del Palau Sant Jordi de Barcelona. Una agenda que complementen els festivals macro i els de cicle, així com les sales i auditoris.
Estadi Olímpic: de Bad Bunny a Oques Grasses
El concert d’estadi continua expandint-se i per ara suma 11 nits aquest any a Barcelona (davant les 8 del 2025), a l’espera de possibles noves confirmacions. Mentre arriben (o no), l’Estadi Olímpic obrirà temporada amb El Último de la Fila. Dos concerts (3 i 7 de maig) de la seva gira de reunió, amb el tàndem Manolo García i Quimi Portet al capdavant i cinc integrants històrics més de la banda.
Després arribarà Bad Bunny (22 i 23 de maig), convertit en l’astre pop global més important amb l’àlbum Debí tirar más fotos. Una altra visita a l’Estadi serà la de The Weeknd (1 de setembre), en la nova fase de la gira After hours til dawn, que ja va passar per aquest mateix escenari l’any 2023. I a l’octubre, Oques Grasses, amb aquelles quatre nits (5, 7, 9 i 10) que representen, asseguren ells, el punt final a la seva trajectòria. A aquestes dates cal afegir-hi dos concerts a l’RCDE Stadium de Cornellà: el 27 de juny, Alejandro Sanz, amb la gira ¿Y ahora qué?, i l’11 de juliol, una parella de luxe de la batxata i el pop llatí: Romeo Santos i Prince Royce.
Pop-rock internacional: del retorn d’Eric Clapton al k-pop de Twice
Una de les guitarres més icòniques del rock, la d’Eric Clapton, tornarà a sonar a Barcelona després d’una absència de 22 anys: serà el 10 de maig al Palau Sant Jordi. Aquesta sala també acollirà Louis Tomlinson, ex One Direction (12 d’abril), i Eros Ramazzotti (2 de maig).
Però són temps de sotracs en l’star-system i criden l’atenció diversos debuts al Sant Jordi: les dates úniques a Espanya de l’estrella britànica Raye (13 de febrer) i del grup de K-pop Twice (12 de maig). També s’estrenaran en aquest escenari Tame Impala (8 d’abril) i el pianista Ludovico Einaudi (16 de juny). Ocupant una casella pròpia, la fanfàrria neoclàssica d’André Rieu (31 de gener) i les bandes sonores del guru Hans Zimmer (27 de març). I al Sant Jordi Club, Deep Purple (19 d’octubre), Simple Plan (26), Joe Bonamassa (7 de novembre) i Amon Amarth (13). A l’Olimpic Arena, de Badalona, més rock dur amb Manowar (20 de març) i Evanescence (1 d’octubre).
L’explosió llatina: Milo J, Nathy Peluso i el doblet de Morat
L’auge de la música llatina tornarà a projectar-se intensament a casa nostra, amb el Palau Sant Jordi com a seu de figures com el jove portent argentí (19 anys) Milo J, amb un nou àlbum, La vida era más corta, i que actuarà el 18 de gener. El dia 24 tindrem el cantant i raper nord-americà, d’arrels porto-riquenyes, Eladio Carrión, presentant la gira Don Kbrn.
Nathy Peluso donarà una embranzida al 2026 trepitjant per primera vegada el Palau Sant Jordi (14 de febrer), en el tram final del seu Grasa tour. Més debuts en aquesta sala: els de la porto-riquenya Kany García (18 de juny) i l’argentí Trueno (13 d’octubre). A Chayanne, la gira Bailamos otra vez, el 2025, li va sortir rodona, així que un any després tornarem a tenir-lo al mateix Sant Jordi (22 de juliol), escenari en què Morat, el grup colombià, oferirà dos passis (16 i 17 d’octubre).
‘Star-system’ espanyol: Rosalía, Bad Gyal, Aitana i La Oreja de Van Gogh
La multiplicació de dates en un escenari per part d’artistes de gran tirada es consagra el 2026, i quatre noms concentren el focus, tots al Sant Jordi. Començant per Bad Gyal, que obrirà, amb tres concerts (20, 21 i 22 de març), la gira del seu segon àlbum. A l’abril, Rosalía i les quatre nits del Lux tour (13, 15, 17 i 18), tantes com Aitana i el seu Cuarto azul world tour (4, 5, 7 i 8 de setembre) i La Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero al micro (6, 7, 26 i 27 de novembre).
Més debuts al Palau Sant Jordi: d’artistes en fase ascendent (Dani Fernández, 14 de març; Valeria Castro, 30 d’octubre; Carolina Durante, 28 de novembre; Galván Real, 29 de novembre; Amaia, 20 de desembre) i de veterans que ara fan aquest pas (Los Delinqüentes, 10 d’abril; Jorge Drexler, 31 d’octubre, i Amaral, 18 de desembre). I hi ha el cas d’ETS, fenomen de la música en eusquera (11 d’abril). Sumem-hi Fito & Fitipaldis (16 i 17 de gener), Dani Martín (25 d’abril), Pablo Alborán (8 de maig), Hombres G (3 d’octubre) i Melendi (1 de novembre). D’altra banda, una proposta col·lectiva: el Concert-manifest x Palestina (29 de gener) reunirà figures tan diverses com Fermin Muguruza, Bad Gyal i Lluís Llach.
Macrofestivals: The Cure, Jon Batiste i Myke Towers
Els festivals són un altre pol d’atenció, amb el Primavera Sound que obrirà temporada (del 4 al 6 de juny) i les seves exclusives a Espanya de The Cure, Doja Cat i Addison Rae. També al Fòrum s’obriran pas el Maleducats (9 de maig, amb Rels B i Lia Kali), el Cruïlla (del 8 al 12 de juliol, amb The Black Crowes, Jon Batiste, David Byrne i Suede) i el Share Festival (del 24 al 25 de juliol: Myke Towers i Lola Índigo), així com altres mostres en què el cartell s’elabora en aquest moment: el Brunch Electronik (7 i 8 d’agost), el Festival B (18 i 19 de setembre) i el debutant Salsón (3 d’octubre).
El Sónar estrenarà el seu format assentat íntegrament a la Fira Gran Via l’Hospitalet amb un cartell del qual ha avançat noms com Kelis, Skepta i Cabaret Voltaire (del 18 al 20 de juny). I al parc de Can Zam (Santa Coloma), el Rock Fest compta amb reclams com Sex Pistols featuring Frank Carter, Twisted Sister i The Offspring.
Sales i cicles: de l’homenatge a Lluís Llach a ZZ Top
En paral·lel a l’oferta macro, propostes com la del Guitar BCN, amb artistes com Mikel Erentxun (15 de gener, Palau) i Alcalá Norte (24 de gener, Sant Jordi Club), així com també Estrella Morente (15 de febrer) i Sílvia Pérez Cruz (25 de març), tant l’una com l’altra al Liceu. Aquest escenari veurà desfilar Luz Casal (3 de maig) dins del Suite Festival, que també acollirà Víctor Manuel (16 de juny, Palau). El Festival Mil·lenni programa The Divine Comedy (3 de març, Apolo) i Suzanne Vega (28 de març, La Paloma) i el Cruïlla Hivern, Julieta (13 de febrer, Sant Jordi Club) i Suede (25 de març, Razzmatazz). El Barnasants obrirà la seva 31a edició amb un doble homenatge: al Palau, a Lluís Llach i l’àlbum Gener de 1976 (27 i 28 de gener), i Empremtes ofereix La Pegatina (29 de maig, Poble Espanyol). També es podran veure Los Lobos (3 de febrer, Apolo), PIL (29 de maig, Razzmatazz) i Joe Jackson (23 d’octubre, Paral·lel 62).
Finalment, el festival Les Nits Occident, als jardins de Pedralbes, portaran Sting, després de nou anys sense actuar a Barcelona (7 de juliol), integrat en un cartell que ofereix noms del calibre de Mika (2 de juliol), Raphael (9) i Diana Krall (19). En paral·lel, el naixent Barts Festival encetarà la programació amb BEAT (un supergrup amb Steve Vai i membres de King Crimson i Tool), el 27 de juny al Poble Espanyol, i continuarà amb propostes com, per exemple, les de Belle & Sebastian (17 de juliol) i ZZ Top (19).
