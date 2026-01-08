Indio i Nitro, duet granadí La Plazuela: «Si el món no canvia, acabarem vivint en una cova del Sacromonte»

Nou disc
El duet de Granada publica el seu segon treball, «Lugar nº0», un àlbum multicultural amb el que volen fer el salt a l’escena internacional. Indio i Nitro, bandarres i alliberats de prejudicis, han fet un bon sarau al cançoner més rotund de la temporada, en el qual parlen de desarrelament, nostàlgia i ansietat entre melodies lluminoses que conviden a saltar. Catorze temes que en directe prometen ser eixordadors: el presentaran el maig a Barcelona, Granada i Madrid.
Encara continuen sent els nois que van posar en marxa La Plazuela en un vell traster de Granada. És complicat dir què ha canviat en Indio i Nitro sis anys després. Continuen fent música per necessitat. Sense que l’èxit hagi pogut corrompre-la. Canten a la vida que tenien, a l’amor que vindrà, a la calma que busquen. Tot això sota la mirada dels que somien temperar un món, de vegades, moltes, massa escarpat. Els seus temes són l’ibuprofè que contraresta tants penya-segats. Potser, qui sap, perquè han aconseguit retratar debats generacionals des d’un prisma esperançador. Des que van debutar amb l’aclamat Roneo Funk Club, no han deixat d’intentar-ho. Un propòsit que, a Lugar nº0, el seu segon elapé, han portat a una altra dimensió: bandarres i sense prejudicis, han fet un bon sarau al cançoner més rotund de la temporada. En directe serà eixordador. Ja ho veureu.
¿Què en queda actualment d’en Luis (Nitro) i en Manuel (Indio) abans que La Plazuela s’omplís de gent?
Luis (L). La il·lusió de fer música. Ha estat el nostre objectiu des que tenim 12 anys. Ens ho recordem sovint. A Tengo que pensar cantem «Me he mantenido en recordar por qué empecé con esto». Ens és igual tocar en llocs més o menys grans. El nostre desig és el mateix.
¿He quedat res al camí?
Manuel (M). No. Les coses que hem fet sempre les hem rumiat força. I intentem que no quedin enrere. És difícil perquè tots creixem, però hem de lluitar per no perdre la nostra essència.
En les seves cançons apareix Granada gairebé com un tercer membre del grup. ¿Com dirien que ha evolucionat la seva relació amb la ciutat?
L. Hem fet un esforç per sortir de la nostra zona de confort, visitant llocs i coneixent persones. Ara bé, el nostre vincle amb Granada no ha canviat: és casa. Allà hi ha els nostres.
¿Recorden el moment en què tot va explotar?
M. No va ser immediat. Vam notar un creixement gradual. Al principi, vam fer una gira en què encara venia poc públic. Quan vam treure el primer disc, vam notar un salt interessant. I així fins avui. La nostra carrera sempre ha anat esglaó a esglaó.
"Péiname, Juana" va fer furor.
L. Aquest tema va anar funcionant progressivament. Ara, sonar a Operación Triunfo i enfilar-se tot va ser u.
¿Els va fer mai por convertir-se en una banda d’un èxit i prou?
M. Personalment, no. Aquesta cançó va anar guanyant escoltes amb el temps, però tampoc hi ha tanta diferència amb la resta. Aquestes coses no les tries tu. Passen. Si apareix en un programa de televisió, no depèn de tu. Per això, intentem no pensar-hi gaire. Fem la música que ens agrada.
Diuen que busquen la calma a "Lugar nº0". ¿Han arribat a perdre el cap per culpa de la fama?
L. Segur que l’hem cagada sense voler alguna vegada. La nostra velocitat d’aprenentatge des del 2019 ha pogut tenir algun efecte secundari. No obstant, som persones conscients del que comporta cada cosa perquè tenim un cercle força sa. Tots dos hem sabut agafar bé les regnes del cavall quan ha calgut. Tingues en compte que passem de ser a Granada a protagonitzar una gira de dos anys. Una de les coses que més em descol·loca és, quan tornes a casa, mentre descanses, tothom sap en quin punt de la teva vida estàs. I, en conseqüència, hi donen l’opinió. Ho saben tot de tu. Per sort, ho hem après a gestionar.
¿Com conviu aquesta recerca de serenitat amb la gairebé obligació d¡haver de crear contingut constantment?
M. És el gran repte. Quan trobem l’equilibri, t’ho explicaré [rialles]. Aquesta és una professió per etapes: acabem de sortir a l’estudi i, ara, després d’uns mesos darrere de les càmeres, comencem la promoció. És un altre esglaó diferent, també de molta feina. I al maig començarem a girar com baldufes per Espanya. Per això, en cada moment, intentes buscar aquesta tranquil·litat per aguantar.
¿Què troben a faltar de Granada que no tingui Madrid?
M. Sobretot, calma. Granada em dona silenci. Em connecta amb el meu antic barri, on tinc els amics. Per la seva banda, Madrid m’ofereix l’oportunitat de veure grups internacionals que només passen per allà.
L. De vegades, penso a portar la família. Però no ho faria perquè allà es viu més bé. Sento que Madrid és passatger, em veig aquí fins als 30. Vull fer tota la música que pugui fins que em sagnin les orelles. I després amb tot fet, tornar-me’n a Granada.
A l’àlbum parlen de desarrelament, nostàlgia i ansietat entre melodies lluminoses que conviden a saltar. ¿Aquesta tensió entre el que es balla i el que s’explica és premeditada?
M. Ens agrada la música enèrgica, però som uns pocapenes a l’hora d’escriure. Sempre amb el neguit a dalt de tot. Aquesta combinació és natural en nosaltres. Solem aprofundir en qüestions que ens dolen.
L. Quan estàs bé, fas cerveses amb els col·legues.
¿Hi va haver cap conversa personal entre tots dos que finalment després s’hagi colat en aquestes lletres?
M. És probable. Parlem diàriament i, és clar, a l’hora de compondre, tot hi influeix. Sabem com ens sentim davant certes situacions, tot i que després cadascú escrigui a la seva manera.
Si no haguessin passat per la bogeria del primer àlbum, ¿el segon hauria sortit així?
M. No. Al final, cada cosa té unes conseqüències i acaba condicionant el teu futur. El nou disc també ho farà amb el següent.
Han barrejat el flamenc amb salsa, jazz, funk, electrònica... ¿On han posat el límit?
L. No n’hem posat. El més curiós és que a partir d’ara sí que n’hi volem posar per donar més espai a la creativitat. Pensem que és clau a l’hora de fer art.
¿Un concepte tan multicultural podria funcionar més enllà d’Espanya?
M. Ens encantaria. Tenim referències que sonen més a l’estranger i, per tant, ens costa trobar una escena d’aquestes característiques al nostre país. Igual que ens encanta compartir escenari amb artistes de flamenc, ens encantaria fer-ho amb tot allò que admirem de fora. Ens criden l’atenció els Estats Units; en consumim molta música.
Fa unes setmanes van sortir les entrades de Rosalía i, només en qüestió de minuts, després de fer la frustrant cua virtual, van acabar volant. ¿Quan punxarà aquesta bombolla?
L. Just a l’intro del nou disc en parlem. Diem: «Per a un segon». Som conscients. No sé si tot esclatarà, però nosaltres sí. I això m’amoïna. Volem cuidar-nos i, per a això, intentarem fer les coses a la nostra manera. No podem plantejar una carrera esperant que el món canviï. Si ho fa, genial. I, si no, serem uns d’incompresos vivint en una cova del Sacromonte.
¿Festivals o sales?
M. Preferim les sales. Ens agrada tocar en festivals perquè són divertits. I, potser, si hi ha sort, t’obren a un públic que no et segueix. El que passa és que aquest format té horaris tan curts que és difícil desenvolupar la proposta que has treballat durant mesos. De vegades, fins i tot, si et passes un minut, et tallen. El nostre propòsit és tocar en aquells que cuidin el teu projecte. Ja preparem la gira i no volem que tanta feina es perdi per voler ficar 20 noms en una tarda.
¿Quina creuen que serà la fita que haurà aconseguit Lugar nº0 quan el tornin a escoltar d’aquí a una dècada?
L. Que ens ha permès arribar al lloc que volíem. I ens ha deixat amb ganes de fer un tercer.
M. Amb el pas del temps comences a veure cosetes en les cançons que potser retocaries. Això t’anima a continuar creant per aplicar-les. En continuem aprenent. Vet aquí la clau.
