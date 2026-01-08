Miki Núñez clou a l’Auditori el cicle de Nadal amb les entrades exhaurides
El cantant terrassenc oferirà el dissabte a Girona el seu primer concert de l’any, que estarà interpretat en llengua de signes catalana gràcies a l’Associació Encantades
Aquest dissabte 10 de gener, el cantant Miki Núñez clourà el cicle «Nadal a l’Auditori» a l’Auditori de Girona amb totes les entrades exhaurides. El concert, que serà interpretat en llengua de signes gràcies a Encantades, tindrà lloc a les 20 h, a la Sala Montsalvatge de l’equipament.
Amb el seu darrer disc, La Partida, íntegrament en català, Miki Núñezha actuat durant el 2025 a festivals gironins com el F’Estiu, el Recòndit i el Music Festival Empordà, i a programacions culturals de ciutats com Figueres.
L’estil fresc i carregat d’energia de cançons del seu últim treball com Pura vitamina, Ens tenim a prop o Dins del meu cap ofereix una posada en escena dinàmica i amb efectes visuals impactants.
L’artista terrassenc hi oferirà les noves cançons del seu darrer disc, però també un repàs als seus grans èxits, amb cançons com La venda, Celebrem, Escriurem o Me vale, entre altres.
A més, l’actuació estarà adaptada a persones amb sordera. Després d’haver fet accessibles a persones sordes el primer concert familiar de The Tyets i l’actuació de Cesk Freixas, l’Associació Sociocultural Encantades torna a l’Auditori gironí amb Núñez i amb la llengua de signes catalana. La proposta s’ha desplegat dins el marc del projecte social i educatiu de l’Auditori de Girona Auditori Obert.
Pel que fa a la programació de concerts durant el mes de gener, l’equipament gironí també acollirà els recitals de Rafa Sánchez de La Unión (17 de gener), Ual·la! (18 de gener), Homenatge a Gato Barbieri (23 de gener), Cage Reload (30 de gener), Playmodes (30 i 31 de gener) i Simfonia del Nou Món (31 de gener).
El gran descobriment de l’any
D’altra banda, l’Auditori també serà escenari del recital de la soprano Elionor Martínez aquest diumenge dins el cicle Ibercamera Girona. Martínez ja va ser a la temporada anterior del cicle, on va ser el «gran descobriment» de l’any. Ibercamera torna a apostar aquesta temporada per la soprano, que aquest cop cantarà acompanyadade la pianista Olivia Zaugg amb un recital de lieder dels grans mestres del Romanticisme fins al segle XX: Amy Beach, Schubert, Strauss, Clara Wieck, Bernstein, Gustavino i Toldrà.
El recital tindrà lloc a les 19 h a la sala de Cambra de l’equipament gironí.
El cicle, que aquest any celebra el seu 20è aniversari, continuarà fins al maig la seva programació amb set recitals, que continuarà el sopranista Bruno de Sá juntament amb l’Ensemble 1700 i la flautista Dorothee Oberlinger, que oferiran un concert de música barroca amb autors com Händel, Corelli o Scarlatti.
