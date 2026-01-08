Mor Salvador Escribà, fundador de la Salseta del Poble Sec
Va crear un segell discogràfic que va editar els primers discos de Sopa de Cabra i Umpah-pah
Salvador Escribà, músic i fundador de la Salseta del Poble Sec, ha mort als 75 anys. Nascut a Bell-lloc d’Urgell, Escribà es va convertir, a mitjans dels anys setanta del segle XX, en una figura imprescindible de les festes majors de tot Catalunya gràcies a la Salseta del Poble Sec, l’orquestra que va crear el 1977 al costat de Pep Vercher i que marcaria diverses generacions amb el seu estil inconfusible.
Després d’anys de trajectòria en diverses discogràfiques, el 1986 va emprendre un projecte personal que acabaria tenint un impacte decisiu: la creació del segell Salseta Discos. Aquella aposta, que en un inici semblava modesta, es convertiria amb el temps en un dels motors del naixement del rock català, impulsant els primers treballs de grups que esdevindrien icònics, com Sopa de Cabra o Umpah-pah.
El 2015, la Salseta del Poble Sec va rebre la medalla d’or al mèrit cultural, compartida amb l’Orquestra Plateria, en reconeixement a la seva contribució a la recuperació de la democràcia, la festa i els balls populars. Un homenatge que també servia, indirectament, per posar en valor la tasca d’Escribà com a dinamitzador cultural i com a figura clau en la modernització de la música popular catalana.
