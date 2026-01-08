Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tarta Relena presentarà al Teatre Municipal de Girona el disc "És pregunta" dins el Neu!

El duet iniciarà després del seu pas per girona una gira per Estats Units que les portarà per escenaris de Nova York, Pittsburg o Cleveland

Tarta Relena durant la seva actuació a l'(a)phònica

Tarta Relena durant la seva actuació a l'(a)phònica / (a)phònica

Redacció

Redacció

Girona

El duet Tarta Relena, Premi Nacional de Cultura 2025, actuaran demà al Teatre Municipal de Girona a la represa del NEU! després de les festes de Nadal. Aquest concert serà l’últim que el duet farà abans de l’inici de la seva gira estatunidenca que les portarà per escenaris de Nova York, Pittsburgh, Cleveland, Yellow Springs o Chicago el mes de gener. Tarta Relena s’han convertit en tot un fenomen per l’originalitat de la seva proposta, que redefineix els límits de la música vocal contemporània. Al Teatre Municipal gironí, el duet format per Marta Torrella i Helena Ros, presentaran És pregunta, el seu nou àlbum.

Recta final del festival

A la recta final del NEU!, també destaca La Gran Nit del NEU! el proper 17 de gener a La Mirona, amb les entrades a punt d’esgotar-se. Any rere any aquesta nit es converteix en l’aparador d’algunes de les propostes referents de l’escena alternativa nacional i estatal i en aquesta edició compta amb Triángulo de Amor Bizarro, pablopablo (Pablo Drexler), Ciutat, Mourn i Anna Andreu. També comença el 2026 amb molt bon ritme de venda el NEU! Familiar, amb Joan Colomo i l’Espectacle Forat de Dudu Arnalot, el 25 de gener a La Mercè.

