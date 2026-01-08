El Truffaut continua trencant rècords i ja s'acosta als 48.000 espectadors
El cinema gironí tanca el 2025 com el millor any de la seva història, amb un 9% més de públic que el 2024
El cinema Truffaut de Girona acaba de tancar el millor any de la seva història amb 47.873 espectadors. El cinema municipal, que el 2025 va celebrar el seu primer quart de segle d'activitat, ho fa fet amb xifra rècord, ja que va sumar un 9% més d'espectadors que el 2024, el seu millor any fins ara, ja que havia atret 43.901 assistents.
El creixement és especialment significatiu si es té en compte que no és un fet puntual, perquè des del final de la pandèmia el Truffaut trenca rècords de públic any rere any, i que, a més, va a contracorrent de la tendència majoritària del sector, perquè al conjunt de l'Estat, l'assistència a les sales ha retrocedit un 8% respecte a l'any anterior segons ComScore, l'empresa encarregada de controlar la taquilla al mercat espanyol.
Entre els motius que expliquen l'increment hi ha els èxits de taquilla de Sirat i Romería, d'Oliver Laxe i Carla Simón, respectivament, així com de les activitats paral·leles i el funcionament ja a ple rendiment de les dues sales del Truffaut. Cal tenir en compte que el 2025 ha estat el primer any natural en què totes dues han estat obertes del tot, perquè el 2024 la sala 2 va estar tancada durant tres mesos per reformar-la i millorar la visibilitat de les darreres files.
La tendència de creixement del Truffaut manté la línia ascendent dels darrers anys. Des del final de la pandèmia la xifra d'espectadors no ha parat de créixer: s'ha passat dels 20.025 espectadors del 2022 -a finals d’aquell any va obrir la segona sala a les instal·lacions de El Modern- als prop de 48.000 del 2025, un augment del 139% en tres anys.
«Per aquest 2026, el repte del cinema Truffaut és mantenir i consolidar aquestes xifres d’assistència, sobretot tenint en compte la volatilitat del context cinematogràfic», assenyalen des de la sala, que ja avancen que un dels primers esdeveniments destacats previstos serà un cicle de la Filmoteca commemoratiu dels 25 anys del Truffaut. El formaran una desena de produccions, cadascuna triada per un membre del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona que gestiona el Truffaut, d’entre les premiades com a millor pel·lícula anual durant aquest quart de segle. El cicle començarà el 19 de gener amb Yi yi d’Edward Yang, i s’estendrà fins a Setmana Santa.
Entre les estrenes ja confirmades per aquest inici d’any, destaquen Nouvelle vague de Richard Linklater, el film que es va preestrenar el novembre en la festa dels 25 anys i que arriba aquest divendres a les sales comercials o Tres amores, el nou film d’Isabel Coixet, que ha rodat per primera vegada en italià i ha estat tot un èxit al país transalpí.
També s’estrenaran al Truffaut la nova pel·lícula de José Luís Guerín Historia del buen valle, premiada al festival de Sant Sebastià, i algunes favorites als Oscars com El agente secreto de Kleber Mendonça Filho.
Laxe i Simón, al capdavant
La pel·lícula més vista de l'any ha estat Sirat, que amb 2.800 espectadors s'enfila fins al tercer lloc del rànquing històric de taquilla del Truffaut, només per darrere d'Estiu 1993 de Carla Simón i de Casa en flames de Dani de la Orden.
El tancament de la trilogia familiar de Simón, Romería, ha estat la segona cinta més vista de l'any (2.400 espectadors) i ocupa el setè lloc en l'històric de films amb més públic de la sala gironina.
Completen el top 10 de més vistes de l’any Mi amiga Eva de Cesc Gay, Tres amigas d’Emmanuel Mouret, Valor sentimental de Joachim Trier, Por todo lo alto d’Emmanuel Courcol, Parthenope de Paolo Sorrentino, Los domingos d’Alauda Ruiz de Azua, Sorda d’Eva Libertad i La llum que imaginem de Payal Kapadia.
Entre les activitats paral·leles amb èxit del 2025 destaquen els dos cicles de la Filmoteca dedicats a Akira Kurosawa i François Truffaut, que han reunit uns 2.000 espectadors, i la programació operística en directe de la Metropolitan Opera de Nova York, que manté un creixement sostingut de públic.
També cal destacar la presència d'autors i intèrprets que han passat pel Truffaut per presentar les seves pel·lícules al públic gironí, com Carla Simón, Cesc Gay, Eva Libertad, Sergi López, Álvaro Cervantes, Laia Marull o Judith Colell, entre d’altres.
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge