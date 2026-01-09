«Carretera a Gusen» obrirà el cicle Memor de cinema de Can Trona de la Vall d’en Bas
La mostra arrencarà el cap de setmana 16 de gener amb quatre projeccions de documentals que aborden la repressió durant el segle XX
El documental Carretera a Gusen sobre un viatge en bicicleta d’un bomber fins al camp nazi de Mauthausen-Gusen l’any 2019 obrirà el cicle de cinema Memor que se celebrarà a Can Trona de la Vall d’en Bas el 16 de gener.
Durant el cap de setmana es projectaran quatre documentals que parlen de repressió, exili, la guerra civil i la resistència durant els episodis més sagnants del segle XX. El divendres 16 es projectarà Carretera a Gusen a les 17.30 h, i La Marsellesa de los Borrachos a les 19 h. El film segueix un equip de rodatge recorre les carreteres i pobles del nord d’Espanya. Segueix els passos del viatge clandestí del grup Cantacronache, que l’estiu de 1961, en plena dictadura franquista, va recollir cançons populars de la resistència.
La mostra continuarà l’endemà amb Tardor del 44 (17 h), un documental protagonitzat per la periodista Marta Molina i que caminarà per la ruta dels maquis de Prats de Molló al Santuari de Bellmunt. La cloenda tindrà lloc a les 19 h amb Contraluz. Historias del exilio republicano español en el norte de África, que aborda l’exili republicà cap a Algèria, Marroc i Tunísia.
L’acte és organitzat per l’Ajuntament de la Vall amb el suport de l’Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya, el Memorial Democràtic i el PEHOC.
