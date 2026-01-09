S'obre la convocatòria per presentar projectes als Premis d’Arquitectura
La secció gironina del Col·legi d'Arquitectes tancarà el 6 de febrer el termini, i els premis es repartiran el 29 de maig
La secció gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha convocat la 28a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, que presidirà com a jurat l’arquitecte anglès Stephen Bates. Els interessats poden presentar projectes fets durant el 2025 fins al 6 de febrer a les 14 hores. Les seleccions es faran públiques el 28 d’abril, i els guardons es repartiran el 29 de maig en un acte públic que es farà a la seu del COAC.
El Jurat valorarà els projectes i atorgarà els premis que consideri oportuns per a cada categoria designada que s’uniran al Premi de l'Opinió que rebrà l’obra més votada entre totes les obres presentades, mitjançant el vot electrònic des del portal www.premisarquitecturagirona.cat.
Amb gairebé 30 anys de trajectòria, els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona han esdevingut un referent entre els professionals de l’arquitectura i la construcció, i han tingut un important ressò més enllà de les comarques gironines gràcies a la feina que han portat a terme els successius jurats, formats per arquitectes de reconegut prestigi, molts d’ells Premis Nacionals d’Arquitectura, i la participació dels RCR arquitectes, guardonats amb el Premi Pritzker 2017. El jurat estarà presidit per l’arquitecte anglès Stephen Bates, cofundador de l’estudi Sergison Bates architects, amb seu a Londres, Zúrich i Brussel·les, i reconegut internacionalment per una arquitectura atenta al context urbà i al valor de l’espai públic. També comptarà amb Beatriz Borque i Ramon Bosch com a vocals, arquitectes amb una trajectòria professional vinculada a la pràctica projectual, la reflexió crítica i la docència.
