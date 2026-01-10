Els crítics gironins escullen "Tardes de soledad" com la millor pel·lícula de 2025
La pel·lícula dirigida per Albert Serra és reconeguda pel col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona sumant un total de 60 punts i quedant per davant de la gran favorita als Premis Oscar: «Una batalla tras otra»
El col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona ha escollit Tardes de soledad, del cineasta banyolí Albert Serra, com la millor pel·lícula de 2025. Amb aquest guardó, Serra es converteix en un dels pocs cineastes que ha guanyat el premi en més d’una ocasió, després d’haver-ho fet ja l’any 2022 amb Pacifiction. Al llarg dels 36 anys d’històrica, la crítica gironina també ha reconegut doblement nom il·lustres del cinema contemporani, com el del ja desaparegut fa just un any David Lynch, els germans Coen i Richard Linklater. En tot cas, el rècord el té Clint Eastwood amb quatre.
Tardes de soledad és un retrat de la figura d’un torero en actiu, André Roca Rey, que permet reflexionar sobre l’experiència íntima del torero. La pel·lícula va ser premiada, el 2024, amb la Conxa d’Or del Festival de Sant Sebastià, i el 2025 es va fer ressò als Estats Units. L’Associació de Crítics de Los Àngeles la va premiar com a millor pel·lícula experimental, mentre que els crítics de Boston li van atorgar el premi de millor documental. A part, opta a sis guardons als Premis Gaudí que, entre ells, el de millor direcció per Albert Serra. Els guanyadors es coneixeran el pròxim 8 de febrer.
El Cinema Truffaut, gestionat pel Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, acollirà una projecció especial de la pel·lícula guanyadora en una data que s’anunciarà pròximament. L’obra del cineasta banyolí ha obtingut 60 punts per part dels votants, que han estat Àngel Quintana, Guillem Terribas, Carolina Martínez, Jordi Camps, Anna Bayó, Daniel Pérez Pàmies, Imma Merino, Paco Vilallonga i Salvador Montalt.
La segona posició ha estat Una batalla tras otra, amb 46 punts. La pel·lícula, dirigida per Paul Thomas Anderson, és la gran favorita en la pròxima cerimònia dels Premis Oscar i la setmana passada ja es va emportar el premi de millor pel·lícula en els Critics’ Choice i es preveu que també triomfi la matinada de diumenge en els Globus d’Or. En tercera posició hi ha quedat la noruega Valor Sentimental, de Joachim Trier, amb 44 punts, un altre dels títols que son amb força per rebre diferents nominacions als premis de l’Acadèmia de Hollywood, i candidata a guanyar l’Oscar a millor pel·lícula Internacional.
En quart lloc s’ha situat el film que es va emportar el Lleó d’Or en el passat Festival de Venècia: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch, amb 38 punts. L’ha seguit seguida de La llum que imaginem, de Payal Kapadia, que n’ha obtingut 34. El sisè lloc ha estat per a Romeria, de la cineasta gironina Carla Simón (25 punts), mentre que Un simple accident, l’última Palma d’Or a Canes i també candiata a millor pel·lícula internacional als Oscar, ha ocupat la setena posició amb 22 punts.
Han completat el top 10 Vermiglio (21 punts), The Brutalist (14 punts) i A complete unknown, amb 13 punts. Aquests dos últims títols van competir en els Premis Oscar de l’any passat. n
