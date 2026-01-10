El Foment acull la presentació del nou llibre de Miquel-Lluís Muntané
L’escriptor barceloní ha publicat «Mig segle vora el drac. Una història del grup Falsterbo», que ret homenatge a aquest grup de folk
El Foment de Girona ha acollit aquest migdia la presentació del llibre Mig segle vora el drac. Una història del grup Falsterbo, escrit pel barceloní Miquel-Lluís Muntané. El llibre és un relat extraordinari d’una època que desperta la nostàlgia i l’admiració sobre el que es pot arribar a moure amb unes guitarres i unes poques veus, i un homenatge a la trajectòria del grup de folk Falsterbo i als músics que, al llarg de més de cinquanta anys, en van formar part.
Una trentena de persones han assistit a l’acte que ha comptat amb la presència de la pedagoga Dolors Reig, l’editor Carles Cervelló, així com amb diferents components de Falsterbo, com ara Eduard Estivill. També de l’autor, el periodista, sociòleg, docent i gestor cultura, Miquel-Lluís Muntané. Ha publicat una trentena llarga de llibres, entre poesia, narrativa, assaig, memorialisme i teatre. Així mateix, ha col·laborat professionalment amb institucions com el Centre UNESCO de Catalunya, el PEN Club Català, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona o el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
