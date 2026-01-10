L’ampliació del Museu el Joguet de Catalunya a Figueres comença a caminar per a reforçar la "Ciutat dels Museus"
L’alcalde Jordi Masquef ha lliurat la clau de l’edifici comprat per l’Ajuntament a la nova presidenta del seu Patronat, Anna Joan Casademont, filla dels fundadors
Santi Coll
Aquest dissabte 10 de gener de 2026 passarà a la història del Museu del Joguet de Catalunya per haver estat el dia de la recepció de l’edifici que ha adquirit l’Ajuntament de Figueres per a la seva ampliació. En un acte simbòlic, celebrat al carrer de Sant Pere, l’alcalde Jordi Masquef ha lliurat les claus de l’immoble a Anna Joan Casademont, la qual ha estat elegida com a nova presidenta del Patronat de la Fundació del Museu, càrrec que va ostentar el seu pare, Josep Maria Joan i Rosa, fins a la seva defunció, ocorreguda l’any passat.
La cerimònia s’ha fet amb la presència dels membres del Patronat, de regidors de l'actual Consistori, l'exalcalde Joan Armangué, exregidors de Cultura de l’Ajuntament i de la família Triola Fort, venedora de la finca adquirida pel consistori aquest passat desembre. L’Ajuntament ha cedit al Museu els dos baixos i els tres pisos d’aquest immoble que han de permetre una notable ampliació dels serveis i l’espai expositiu de la col·lecció fundada per Josep Maria Joan i Pilar Casademont.
"Aposta per la Cultura"
L’actual director, Pep Canaleta, ha agraït públicament "l’aposta per la Cultura i pel projecte cultural i social" de l’entitat per part de l’Ajuntament de Figueres i ha avançat alguns dels principals detalls de modernització del Museu com ara l’obertura d’una botiga a peu de carrer, el trasllat de la sala Brossa Frègoli a tocar la terrassa, l’ampliació de la sala oberta i la creació de nous espais que han de permetre mostrar més i millor la col·lecció de joguets més important i documentada del país.
Tant Pep Canaleta com l’alcalde Jordi Masquef han destacat el "sentiment agredolç" de l’acte, per l’absència de Josep Maria Joan, el qual va treballar en vida per fer realitat aquest engrandiment del Museu pensant sempre en la seva ciutat. "Si una cosa tenia en Josep Maria és que era molt figuerenc". Masquef ha posat en relleu "la passió" del matrimoni Joan Casademont ressaltant que "ha arribat l’hora que el Museu creixi". També s’ha referit al relleu al capdavant del Patronat assegurant que "Anna Joan i Pep Canaleta fan un gran tàndem".
La nova presidenta ha convidat els assistents a visitar el nou plafó exposat a la tercera planta amb un perfil biogràfic del seu pare, sota el títol Un Museu d’autor. Anna Joan també ha reafirmat la importància de l’edifici comprat per l’Ajuntament i que també "permetrà ampliar la visió que tenia del segle XXI".
L’actual regidora de Cultura, Mariona Seguranyes i el patró Joan Vallés han explicat detalls dels valors d’una col·lecció que va més enllà de la simple exposició d’un Museu i que posa èmfasi, també, en molts aspectes científics i del coneixement. Per a Seguranyes, l’ampliació "és una aposta segura per a un projecte consolidat" i que ajudarà a "reforçar l’atractiu de Figueres com a Ciutat de Museus".
