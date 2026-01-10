La sentida declaració d’amor al teatre de Xicu Masó obre el curs a La Planeta
La sala gironina enceta la temporada aquest cap de setmana amb «Una Mena de Master Class (o Crash)», una celebració de l’ofici teatral basada en quaranta anys prop de l’escenari
La sala La Planeta de Girona enceta la temporada aquest cap de setmana amb la declaració d’amor al teatre de Xicu Masó. L’actor i director presenta aquest dissabte i diumenge a la sala de teatre independent Una Mena de Master Class (o Crash), una celebració del teatre com a ofici basada en fets reals. Tan reals com els quaranta anys que Masó belluga davant i darrere de l’escenari com a actor, director i pedagog.
A mig camí entre la classe magistral, la conversa i la reflexió escènica, la proposta indaga en tot allò que hi ha darrere d’una producció teatral, del naixement d’una idea a la plasmació en escenes, contat des de la mirada lúcida i irònica de Masó.
Per on es comença a construir un personatge o per què, en una era saturada d’imatges i tecnologia, el teatre continua atraient milers d’espectadors són algunes de les qüestions que Masó explica recurrentment als seus alumnes de teatre després d’anys dirigint produccions al Teatre Lliure, el TNC o el Centro Dramático Nacional o treballant a les ordres de directors Lluís Pasqual, Josep Maria Mestres, Sílvia Munt o Pau Carrió.
Explicacions, amanides amb anècdotes i vivències, que ara porta també a l’escenari per convidar l’espectador més teatròfil a entrar dins la ment d’un creador escènic i aprendre al mateix temps que es diverteix.
Ho fa acompanyat de Paula Benito, que va ser alumna seva durant quatre anys, i que amb la seva presència amplia el discurs de Masó cap al diàleg, una conversa que, com passa sempre amb el teatre, promet oferir més preguntes que respostes.
Una Mena de Master Class (o Crash) es va estrenar a l’octubre coincidint amb la celebració dels trenta anys del Teatre Municipal de Banyoles, equipament del qual Masó va ser peça fonamental quan arrencava.
Es podrà veure avui (20.00) i demà (18.00) a La Planeta, en dues sessions que aniran acompanyades de postfuncions.
