El Dalí de Charansonnet aterra a París
La nova pel·lícula de Joan Frank Charansonnet sobre Salvador Dalí inicia el seu recorregut a França. «Le Secret de l’Angelus» s’ha preestrenat a París i compta amb una sòlida distribució al país gal
Sònia Fuentes
El passat 20 de desembre, la pel·lícula El Cas Àngelus, la fascinació de Dalí, dirigida, escrita i interpretada per Joan Frank Charansonnet, es va preestrenar a París en un marc d’excepció: l’Espace Saint-Michel, un dels cinemes més emblemàtics de la capital francesa i el segon cinema més antic d’Europa. La projecció va anar seguida d’un col·loqui amb el públic, que va permetre aprofundir en l’univers creatiu del film i en la seva particular mirada sobre Salvador Dalí.
A partir d’aquest gener, la pel·lícula inicia una estrena sòlida al circuit comercial francès, amb presència en una cinquantena de sales arreu del país, de la mà d’una de les distribuïdores més prestigioses de França. Ciutats com París, Limoges, Nîmes o Tolosa ja s’han incorporat a aquest recorregut, i l’exhibició a la capital compta amb una programació mínima garantida de tres setmanes, un fet poc habitual per a una producció d’aquestes característiques i que consolida una estrena destacada.
De la discreció a casa al reconeixement a França: «El Cas Angelus» arriba a 50 sales arreu del país
Un recorregut que contrasta amb la discreta recepció que el film ha tingut a Catalunya i a l’Estat espanyol, on es va estrenar el 22 de novembre de 2024 sota el títol El caso Ángelus, la fascinación de Dalí, amb una presència limitada en sales i una repercussió mediàtica modesta, malgrat el seu interès artístic i narratiu.
La història se situa l’any 1963. Mentre prepara una festa d’aniversari sorpresa per a un vell amic, Salvador Dalí organitza un happening al ritme de Rimski-Kórsakov. En aquest context, rep la visita d’un periodista que vol entrevistar-lo sobre un episodi tan misteriós com intrigant de la seva vida: la reaparició sobtada d’un tractat que el pintor havia escrit més de vint anys enrere i que s’havia perdut durant la seva fugida coincidint amb la invasió nazi de França.
A través d’una comèdia surrealista marcada per les excentricitats del geni empordanès, el film explora la fascinació obsessiva de Dalí pel quadre L’Àngelus de Millet, una obra que l’acompanya des de la joventut i que amaga un secret inquietant. Al mateix temps, la pel·lícula revela un Dalí literari, visionari i íntim, com a autor d’un text tan sorprenent com revelador: El mite tràgic de l’Àngelus de Millet.
La crítica francesa ha rebut Le Secret de l’Angelus com una obra elegant, lúdica i plena de matisos, capaç de combinar suspens, humor i lleugeresa, tot reflectint amb sensibilitat l’univers interior de l’artista. S’ha destacat especialment la interpretació hipnòtica de Charansonnet, que transmet tant l’exuberància pública del geni com el conflicte íntim que el turmenta, així com l’atmosfera onírica que impregna tots els personatges.
El caso Ángelus, la fascinación de Dalí és un llargmetratge amb un ampli repartiment, amb noms com Montse Alcoverro i Ricard Balada, que ha passat per festivals i ha rebut atenció en la premsa especialitzada, però que sembla haver trobat a França l’espai natural on desplegar tot el seu potencial i connectar amb el públic.
