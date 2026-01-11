Miki Núñez triomfa a l'Auditori de Girona

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona

El cantant Miki Núñez va cloure ahir el cicle «Nadal a l’Auditori» a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona amb totes les entrades exhaurides. L'artista terrassenc va fer vibrar el públic gironí amb la interpretació del seu darrer disc La Partida i el repàs dels seus grans èxits en una actuació marcada per l'energia, una posada en escena dinàmica i la interpretació en llengua de signes gràcies a l'Associació Encantades.

