Miki Núñez triomfa a l'Auditori de Girona
El cantant Miki Núñez va cloure ahir el cicle «Nadal a l’Auditori» a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona amb totes les entrades exhaurides. L'artista terrassenc va fer vibrar el públic gironí amb la interpretació del seu darrer disc La Partida i el repàs dels seus grans èxits en una actuació marcada per l'energia, una posada en escena dinàmica i la interpretació en llengua de signes gràcies a l'Associació Encantades.
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona
- Girona-Osasuna: Benvinguts a la tranquil·litat (1-0)
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- La Setmana Santa caurà en aquestes dates el 2026: el pont més llarg de la primavera