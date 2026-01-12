Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Neix el festival de música emergent "Kundit Girona"

La Mirona acollirà el 24 de gener l'esdeveniment amb un cartell format per joves artistes gironins com Xalats, Quimo i Fortuu; o Roterdam Boys

El grup Xalats, una de les propostes del festival &quot;Kundit Girona&quot;.

El grup Xalats, una de les propostes del festival "Kundit Girona". / DdG

Redacció

Redacció

Girona

La Sala La Mirona acollirà el 24 de gener un nou festival de música emergent, Kundit Girona, que aposta decididament pel talent emergent i local, amb la intenció d'esdevenir un punt de trobada per a la nova generació d’artistes i públic jove del territori.

El concert començarà a les 20.30 h amb un cartell que inclou els artistes Quimo i Fortuu; Xalats; Roterdam Boys; Macro i Suppa; i Roger Freedom DJ.

Kundit Girona assegura que vol "crear una escena i comunitat musical gironina", donant visibilitat a artistes emergents que ja estan marcant el present de la música gironina. "El festival vol ser molt més que un concert: una plataforma, un espai de connexió i un altaveu per al talent que sovint queda fora dels grans circuits". Les entrades ja es poden adquirir a través del web de la sala saltenca.

