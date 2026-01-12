Neix el festival de música emergent "Kundit Girona"
La Mirona acollirà el 24 de gener l'esdeveniment amb un cartell format per joves artistes gironins com Xalats, Quimo i Fortuu; o Roterdam Boys
La Sala La Mirona acollirà el 24 de gener un nou festival de música emergent, Kundit Girona, que aposta decididament pel talent emergent i local, amb la intenció d'esdevenir un punt de trobada per a la nova generació d’artistes i públic jove del territori.
El concert començarà a les 20.30 h amb un cartell que inclou els artistes Quimo i Fortuu; Xalats; Roterdam Boys; Macro i Suppa; i Roger Freedom DJ.
Kundit Girona assegura que vol "crear una escena i comunitat musical gironina", donant visibilitat a artistes emergents que ja estan marcant el present de la música gironina. "El festival vol ser molt més que un concert: una plataforma, un espai de connexió i un altaveu per al talent que sovint queda fora dels grans circuits". Les entrades ja es poden adquirir a través del web de la sala saltenca.
