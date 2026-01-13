Com una rèplica dels Emmy
Juan Manuel Freire
¿Acabarem trobant a faltar els Globus d’Or de l’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood? ¿Aquells en els quals Emily en París apareixia nominada com a millor comèdia televisiva després que, casualment, més de trenta membres de la HFPA fossin convidats al seu rodatge a París i complimentats amb luxes?
Les nominacions i, ara, els premis de la nova fundació són més sòlids, però aquesta correcció pot ser sinònim de tedi. Com ja va passar l’any passat, el resultat final ha sigut gairebé una rèplica del palmarès dels últims Emmy. Totes les sèries més aplaudides han tingut la seva recompensa, la seva lògica però avorrida recompensa. Les nominacions no convidaven a pensar en una nit amb grans sobresalts i el repartiment ha resultat seguir el guió preestablert.
Res per objectar al premi a millor sèrie dramàtica per a l’enorme The Pitt, com tampoc al tardà Globus per al seu protagonista, Noah Wyle, nominat tres vegades en els 90 per Urgencias sense sort. Tampoc per al doble premi a Seth Rogen com a cocreador/productor i genialment atribolat protagonista de The Studio, la sàtira de Hollywood que hauria d’animar la indústria a tornar a ser el que va ser en altres èpoques. ¿I què es pot dir dels premis per a Adolescencia? Va ser la millor sèrie internacional de l’any segons El Periódico i mereix totes les coses bones que li passin, encara que alguns mai entendrem que Owen Cooper i Erin Doherty hagin guanyat com a secundaris després de ser els únics i intensos protagonistes d’un tercer episodi cridat a la llegenda.
Dit això, com a espectadors d’una gala i com a seguidors de la cultura popular i la seva parafernàlia de premis, una mica de xoc sempre estimula. De vegades és agradable enfadar-se una mica, discutir el millor deliri dels premis de l’última nit. I aquí l’única (relativa) sorpresa o novetat va ser un acte de justícia envers Rhea Seehorn, ignorada per sis temporades de Better call Saul (¡no, ni tan sols va ser nominada una vegada!) i ara per fi condecorada per la seva tasca com la novel·lista Carol Sturka en Pluribus, una sèrie sobre, precisament, el valor de la discrepància.
Fora d’això, molts (bons) noms coneguts en el palmarès. Jean Smart ja té un tercer Globus per la Deborah Vance de Hacks, el personatge sarcàstic però vulnerable (un tret acostuma a incloure l’altre) que va néixer per interpretar. I després de guanyar el Globus perla seva Marilyn Monroe i la seva Gwen Verdon, Michelle Williams s’ha emportat un tercer premi pel personatge menys glamurós i més complicat de Dying for sex, el d’una (veritable) dona que es va decidir a explorar la seva sexualitat després que el seu càncer fes metàstasi als ossos.
Un bon gir sorpresa hauria sigut reservar algun premi, en lloc de zero, a The white lotus. Fins i tot la seva temporada menys rodona va ser superior a gairebé tot el que es va veure en televisió l’any passat. La pèrdua del factor sorpresa no significa l’absència d’excel·lència.
