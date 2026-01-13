Cinema
«Los domingos» i «Sirat» lideren les nominacions als Goya
Els gironins Albert Serra i Isaki Lacuesta competiran pel guardó a millor documental, i «Romería» de Carla Simón opta a sis estatuetes
Los domingos d’Alauda Ruiz de Azúa amb 13 i Sirât d’Oliver Laxe són les pel·lícules que han rebut més nominacions als Premis Goya. L’Acadèmia espanyola de Cinema va anunciar ahir a la tarda les pel·lícules que opten a la 40a edició dels Premis Goya, que tindran lloc a Barcelona el 28 de febrer. La resta de favorites són Maspalomas (9) d’Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga; La cena (8) de Manuel Gómez Pereira. Les segueixen, amb 7 candidatures, Sorda, d’Eva Libertad; El cautivo, d’Alejandro Amenábar; i Los tigres, d’Alberto Rodríguez. L’últim film de Carla Simón, Romería (6), i Ciudad sin sueño, amb 5, tanquen les primeres posicions com a més nominades als premis.
Els films que parteixen amb més nominacions són, també, els candidats a millor pel·lícula. Així, l’Acadèmia espanyola de Cinema ha nominat La cena, Los domingos, Maspalomas, Sirât i Sorda a l’estatueta de millor llargmetratge. Quant a la direcció, hi aspiren Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos); Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga (Maspalomas); Carla Simón (Romería); Oliver Laxe (Sirât) i Albert Serra (Tardes de soledad). Precisament, Serra també s’enfrontarà la categoria de millor documental amb Isaki Lacuesta (juntament amb Elena Molina), que també ha estat nominat per Flores para Antonio hauran de competir per l’estatueta.
En les categories interpretatives, els acadèmics han nominat les actrius Ángela Cervantes (La furia); Patricia Lopez Arnaiz (Los domingos); Antonia Zegers (Los Tortuga); Nora Navas (Mi amiga Eva); y Susana Abaitua (Un fantasma en la batalla) com a millors protagonistes. Alberto San Juan (La cena), Miguel Garcés (Los domingos), Jose Ramón Soroiz (Maspalomas), Mario Casas (Molt lluny) i Manolo Solo (Una quinta portuguesa) aspiren a l’estatueta com a millor intèrprets masculins.
Més de 200 films inscrits
Elvira Mínguez, Nagore Aramburu, Miryam Gallego, Elena Irureta i María de Medeiros opten al guardó de millors actrius de repartiment, mentre que Miguel Rellán, Juan Minujín, Kandido Uranga, Tamar Novas i Álvaro Cervantes ho fan en la categoria masculina.
Quant a millor actriu revelació, destaquen Nora Hernández, Blanca Soroa, Elvira Lara, Llúcia García i Miriam Garlo; i en masculina Antonio Toni Fernández Gabarre, Julio Peña, Hugo Welzel, Jan Monter Palau i Mitch.
Ion de Sosa per Balearic; Jaume Claret Muxart per Estrany riu; Gemma Blaco per La furia; Gerard Oms per Molt lluny i Eva libertad per Sorda es veuran les cares per aconseguir l’estatueta a millor direcció novell.
Les produccions catalanes El tresor de Barracuda d’Adrià García i Olívia i el terratrèmol invisible d’Irene Iborra han estat nominades a millor pel·lícula d’animació, juntament amb Bella, Decorado i Norbert.
Pel que fa als curtmetratges, la banyolina Clàudia Cedó ha estat una de les nominades a optar al premi a millor curt de ficció amb De sucre.
De les 218 pel·lícules inscrites als Premis, 67 són de directors debutants davant de les 72 de l’any anterior. D’aquestes 218 produccions, un total de 123 són de ficció, 87 són documentals i nou més són d’animació.
- Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
- Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
- Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona